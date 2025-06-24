Grok傳將支援試算表編輯　xAI擴展生產力工具布局挑戰Google與微軟

▲傳xAI有意擴展生產力工具布局挑戰Google與微軟。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

根據逆向工程專家Nima Owji於昨（23日）發布的消息，由馬斯克創立的xAI 正開發一款可編輯檔案的進階編輯器，並已內建於旗下人工智慧助手Grok中，未來可能支援包括試算表在內的多種格式。此舉被視為xAI進軍AI協作與辦公工具領域的關鍵一步，有望與OpenAI、Google、微軟等既有業者正面競爭。

BREAKING: xAI is working on an advanced FILE EDITOR for GROK!



It even supports SPREADSHEETS!



You can talk to Grok and ask it to assist you at the same time you're editing the files! pic.twitter.com/9vIKRZj6Wn — Nima Owji (@nima_owji) June 22, 2025

據Owji公布的程式碼片段顯示，用戶可在編輯檔案的同時與Grok進行對話，獲得即時協助。他寫道「你可以一邊編輯檔案、一邊請Grok協助你！」目前尚未有官方證實，不過外媒《TechCrunch》已聯繫xAI以進一步查證此一功能開發進度。

事實上，這並非xAI首次展現其打造互動式AI工作空間的野心。早在2025年4 月，xAI即推出「Grok Studio」，這是一種分割畫面的工作空間，允許使用者與Grok協作撰寫文件、程式碼、報告，甚至是小型遊戲。xAI也同步開放「Workspaces」功能，整合檔案與對話於同一平台中。

目前市面上類似概念的產品，包括Google Gemini Workspace（整合Gmail、Docs 與 Sheets）與微軟Copilot for Office。不過Google的服務僅限於自家平台，而Owji所揭露的功能若屬實，代表xAI有望打破平台侷限，提供跨格式、多模態的AI文件處理能力。

外界也關注，這項進展是否與馬斯克將 X（原推特）打造成「萬用應用程式」的宏大藍圖有關。該願景涵蓋社交、支付、通訊與辦公功能，而Grok作為AI核心元件，扮演著關鍵角色。

目前尚不清楚未來Grok的編輯器是否會支援除試算表以外的更多檔案類型，亦不明朗是否會進一步發展成完整的生產力軟體套件，以挑戰Google Workspace與Microsoft 365。