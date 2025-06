Grok傳將支援試算表編輯　xAI擴展生產力工具布局挑戰Google與微軟

▲傳xAI有意擴展生產力工具布局挑戰Google與微軟。(圖/記者吳立言攝)

記者吳立言/綜合報導

根據逆向工程專家Nima Owji於昨(23日)發布的消息,由馬斯克創立的xAI 正開發一款可編輯檔案的進階編輯器,並已內建於旗下人工智慧助手Grok中,未來可能支援包括試算表在內的多種格式。此舉被視為xAI進軍AI協作與辦公工具領域的關鍵一步,有望與OpenAI、Google、微軟等既有業者正面競爭。

BREAKING: xAI is working on an advanced FILE EDITOR for GROK!



It even supports SPREADSHEETS!



You can talk to Grok and ask it to assist you at the same time you're editing the files! pic.twitter.com/9vIKRZj6Wn