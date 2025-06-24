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Grok傳將支援試算表編輯　xAI擴展生產力工具布局挑戰Google與微軟

▲▼gemini,grok,deepseek,chatgpt。（圖／記者吳立言攝）

▲傳xAI有意擴展生產力工具布局挑戰Google與微軟。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

根據逆向工程專家Nima Owji於昨（23日）發布的消息，由馬斯克創立的xAI 正開發一款可編輯檔案的進階編輯器，並已內建於旗下人工智慧助手Grok中，未來可能支援包括試算表在內的多種格式。此舉被視為xAI進軍AI協作與辦公工具領域的關鍵一步，有望與OpenAI、Google、微軟等既有業者正面競爭。

據Owji公布的程式碼片段顯示，用戶可在編輯檔案的同時與Grok進行對話，獲得即時協助。他寫道「你可以一邊編輯檔案、一邊請Grok協助你！」目前尚未有官方證實，不過外媒《TechCrunch》已聯繫xAI以進一步查證此一功能開發進度。

事實上，這並非xAI首次展現其打造互動式AI工作空間的野心。早在2025年4 月，xAI即推出「Grok Studio」，這是一種分割畫面的工作空間，允許使用者與Grok協作撰寫文件、程式碼、報告，甚至是小型遊戲。xAI也同步開放「Workspaces」功能，整合檔案與對話於同一平台中。

目前市面上類似概念的產品，包括Google Gemini Workspace（整合Gmail、Docs 與 Sheets）與微軟Copilot for Office。不過Google的服務僅限於自家平台，而Owji所揭露的功能若屬實，代表xAI有望打破平台侷限，提供跨格式、多模態的AI文件處理能力。

外界也關注，這項進展是否與馬斯克將 X（原推特）打造成「萬用應用程式」的宏大藍圖有關。該願景涵蓋社交、支付、通訊與辦公功能，而Grok作為AI核心元件，扮演著關鍵角色。

目前尚不清楚未來Grok的編輯器是否會支援除試算表以外的更多檔案類型，亦不明朗是否會進一步發展成完整的生產力軟體套件，以挑戰Google Workspace與Microsoft 365。

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