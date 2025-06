限時免費試用！ElevenLabs推出語音助理11ai　支援千種語音與客製聲音

▲ElevenLabs推出語音助理11ai 。(圖/ElevenLabs)

記者吳立言//綜合報導

語音生成技術新創公司ElevenLabs今(24日)宣布推出全新實驗性產品「11ai」,這是一款以語音為優先的個人AI助理,內建多項應用整合功能,主打可連接MCP伺服器、支援自然語音對話、即時任務管理與資訊查詢。

Introducing 11ai - the AI personal assistant that's voice-first and supports MCP.



This is an experiment to show the potential of Conversational AI:



1. Plan your day and add your tasks to Notion

2. Use Perplexity to research a customer

3. Search and create Linear issues pic.twitter.com/xepNwk4Phx