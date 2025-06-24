限時免費試用！ElevenLabs推出語音助理11ai　支援千種語音與客製聲音

▲ElevenLabs推出語音助理11ai 。（圖／ElevenLabs）

記者吳立言/／綜合報導

語音生成技術新創公司ElevenLabs今（24日）宣布推出全新實驗性產品「11ai」，這是一款以語音為優先的個人AI助理，內建多項應用整合功能，主打可連接MCP伺服器、支援自然語音對話、即時任務管理與資訊查詢。

Introducing 11ai - the AI personal assistant that's voice-first and supports MCP.



This is an experiment to show the potential of Conversational AI:



1. Plan your day and add your tasks to Notion

2. Use Perplexity to research a customer

3. Search and create Linear issues pic.twitter.com/xepNwk4Phx — ElevenLabs (@elevenlabsio) June 23, 2025

11ai展示了Conversational AI平台的潛力，具備低延遲、高擴展性的語音與文字輸入功能，並內建RAG（檢索增強生成）、語言自動偵測等特性。使用者可透過簡單語音互動，即完成以下操作：

排定每日行程並同步任務至 Notion

使用Perplexity查詢客戶背景資訊

在Linear上搜尋並建立問題追蹤紀錄

目前11ai提供免費試用數周，使用者可至11.ai註冊帳號，挑選超過5,000種語音（亦可上傳個人聲音模型），並連接Slack、Notion、Linear、Perplexity等工具或自有MCP伺服器。

此舉不僅是ElevenLabs在語音AI技術商業化的重要一步，也被視為語音代理人技術邁向實用應用的關鍵實驗。官方尚未公布未來付費計畫，預料將視試用反饋進行調整。