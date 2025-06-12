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阿里員工「萬字離職書」點公司弊病：迷信外部新秀　做事的人變少

▲阿里巴巴開放美國小企業銷售商品。（圖／路透）

▲阿里巴巴。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴一名員工近日在內網發出「萬字離職書」，點出他在任職期間觀察到的公司弊病，包含迷信外部新秀產業、公司及人才，還有公司層面的戰略不清、既要又要和官僚主義盛行等。該封離職書在內網引發熱議，連阿里創辦人馬雲都親自留言回應，稱讚寫得很好，並給予該名離職員工祝福。

根據陸媒報導，該封離職書由阿里「釘釘」的產研負責人元安（暱稱）發出，內容將近萬字。元安表示，阿里巴巴的輝煌來自於時代機遇、馬雲的戰略眼光、價值觀凝結和良好的制度保障等，但從2017年起，他逐漸開始感受到阿里的疲態。

元安提到，在他看來，互聯網整體增長的放緩、阿里外部收購業務多數失敗、內部創新少有成功等都讓阿里巴巴失去了高速增長活力，包含收購或投資的口碑、餓了麼、單車、支付寶、音樂、影音、東南亞電商lazada等業務都在納入阿里體系後失去了產業龍頭地位。

▼阿里巴巴創辦人馬雲。（圖／路透社）

▲▼阿里巴巴馬雲 。（圖／路透社）

同時，阿里對銀泰、大潤發的收購也以虧損收場，元安直言，阿里收購並運營成功的好像就只有高德、UC，集團內部離開電商主營業務扶持而獨立長出的創新業務也相對稀缺，許多行業市場機會還在，但阿里難以抓住。

元安也總結了自己所看到的弊病，例如：迷信外部新秀產業、公司及人才，新人「阿里味」不足，惡性績效競爭和激勵制度失靈下，員工合作成本變高、真正做事的人變少，內部員工的級別通膨、獎懲不明以及員工思想短期主義盛行等。除此之外，還有公司層面的戰略不清、既要又要、運營數據帶來的虛假繁榮以及官僚主義盛行。

元安強調，阿里要回到「一群有情有義的人在一起做一件有價值、有意義的事。」的口號中，重整文化建設，強調客戶第一、團隊合作、戰略清晰、激情敬業等，重整HR體系、改革管理體制、清除「草台」中高層、職級公開統一、績效晉升公示、減冗餘停業務、弱運營求真相等。

該封離職書在內網引發熱議，阿里創辦人馬雲親自留言回應，「元安同學好，謝謝你那麼長的信，寫得很好。好像人的成長，阿里的發展也有很多必然要走的路和過程，阿里巴巴在發生變化之中。祝福你，也希望經常回來看看。」

▲▼阿里巴巴　Alibaba 。（圖／路透社）

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