六月限時2折！ElevenLabs推出v3語音模型　支援複雜情緒與角色互動

▲ElevenLabs宣布推出新一代語音模型Eleven v3。（圖／Eleven Labs）

記者吳立言／綜合報導

AI語音生成領導品牌ElevenLabs宣布推出新一代語音模型「Eleven v3（alpha版）」，主打更深層的語意理解與情緒表達能力，支援使用「音訊標籤」精準控制語音情感、語氣與非語言反應。該版本目前開放體驗，六月期間提供2折優惠，並預告即將開放API。

Introducing Eleven v3 (alpha) - the most expressive Text to Speech model ever.



Supporting 70+ languages, multi-speaker dialogue, and audio tags such as [excited], [sighs], [laughing], and [whispers].



Now in public alpha and 80% off in June. pic.twitter.com/n56BersdUc — ElevenLabs (@elevenlabsio) June 5, 2025

Eleven v3的核心特點包括：

音訊標籤控制：用戶可透過簡單文字標籤（如 [sad]、[whispers]、[laughs]）來指定情緒與語氣，大幅提升輸出語音的表現力與真實感。

多角色對話支援：模型能自然處理多角色對話中的語氣轉換、中斷、情感流動，使生成內容更貼近真實對話。

更深語意理解：全新架構可準確掌握上下文，並在語音輸出中呈現語境與情緒變化。

官方指出，Eleven v3適合創作者與開發者應用於影片製作、有聲書與媒體工具中，而目前即時應用如語音對談建議仍以v2.5 Turbo或Flash為主，v3的即時版則正在研發中。

ElevenLabs並釋出專屬提示詞指南，協助用戶熟悉標籤使用與語音風格導引。未來API版本將於近期開放，開發者可提前聯繫銷售團隊以申請搶先試用。