六月限時2折！ElevenLabs推出v3語音模型　支援複雜情緒與角色互動

▲ElevenLabs宣布推出新一代語音模型Eleven v3。(圖/Eleven Labs)

記者吳立言/綜合報導

AI語音生成領導品牌ElevenLabs宣布推出新一代語音模型「Eleven v3(alpha版)」,主打更深層的語意理解與情緒表達能力,支援使用「音訊標籤」精準控制語音情感、語氣與非語言反應。該版本目前開放體驗,六月期間提供2折優惠,並預告即將開放API。

Introducing Eleven v3 (alpha) - the most expressive Text to Speech model ever.



Supporting 70+ languages, multi-speaker dialogue, and audio tags such as [excited], [sighs], [laughing], and [whispers].



Now in public alpha and 80% off in June. pic.twitter.com/n56BersdUc