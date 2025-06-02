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7-11獨家史努比甜甜圈「買3送1」！思樂冰10杯下殺、咖啡買2送2

▲▼7-11在全台300家Mister Donut專櫃門市，獨家販售史努比甜甜圈。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11在全台300家Mister Donut專櫃門市，獨家販售「史努比甜甜圈」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

史努比粉絲要把握！7-ELEVEN為迎接6月6日「國際甜甜圈日」，在全台300間擁有Mister Donut專櫃的門市，即日起至6月10日祭出全品項甜甜圈「買3送1」，最高可折抵42元，還能補差額換購其他口味。同步主打推出「SNOOPY造型甜甜圈」，有超萌史努比大臉、查理布朗造型，是超商通路獨家販售。

▲▼7-11在全台300家Mister Donut專櫃門市，獨家販售史努比甜甜圈。（圖／業者提供）

Mister Donut 攜手人氣角色SNOOPY，近來推出造型甜甜圈，而7-ELEVEN 超商通路獨家同步販售，推薦新品「史努比甜甜圈」，以蓬鬆甜甜圈作為SNOOPY的Q萌大臉，沾裹帶有清爽酸甜的柚子可可醬，內餡再擠滿柚子卡士達醬，以可可片、可可醬點綴五官。

另一款「查理布朗甜甜圈」，將蓬鬆甜甜圈裹上乳酸風味可可沾醬，塞滿蘋果卡士達內餡，以可可線條，描繪出查理布朗的招牌神情。

而「查理布朗衣服」以當紅波堤沾上檸檬可可沾醬，使用可可線條打造查理布朗衣服的標誌性紋路。系列還包括「柚子檸檬波堤」與「柚子優格法蘭奇」，帶來雙重感受。其中部分品項參與「買3送1」優惠，需補差額。

▼7-11在Mister Donut 專櫃，推出史努比甜甜圈，部分品項參與「買3送1」優惠需補差額。（圖／業者提供）

▲▼7-11在全台300家Mister Donut專櫃門市，獨家販售史努比甜甜圈。（圖／業者提供）

7-ELEVEN也同步推出「OPENPOINT行動隨時取」限時活動，即日起至7月31日，除了每周一限定咖啡日，指定咖啡冰熱任選「2杯99元」。

即日起至7月29日期間還有「周二限定」優惠，使用icash Pay支付購買「CITY PRIMA中杯馥列白」，不限冰熱可享「買2送2」優惠。

▼7-11周二限定，中杯精品馥列白「買2送2」。（圖／業者提供）

▲▼7-11周二限定咖啡「買2送2」。（圖／業者提供）

思樂冰與霜淇淋也祭出多杯組合價，即日起至7月31日，大杯思樂冰10杯280元、特大杯10杯320元。而6月30日前，霜淇淋系列有8杯350元、10杯390元的優惠組合，在炎炎夏日能涼爽補給又省荷包。

▲▼7-11消暑新品、端午優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11思樂冰10杯下殺，消暑省錢可囤一波。（圖／記者林育綾攝）

★全家 X 寶可夢冰品活動

全家便利商店將於6月3日起推出全新「奇異果霜淇淋」，清新酸甜風味，搭配超吸睛寶可夢紙套、紙杯包裝，而Let’s Tea、酷繽沙與大口飯糰等品項，也將陸續換上限定寶可夢包裝。

▲全家Fami!ce霜淇淋推出全新「奇異果霜淇淋」，搭配超吸睛寶可夢紙套、紙杯包裝。（圖／記者林育綾攝）

「奇異果霜淇淋」選用紐西蘭進口奇異果汁，特有的酸香果韻，與綿密奶香交織，帶來層次分明的口感。綜合口味則是搭配「比利時巧克力」，濃郁清爽。

不僅如此，6月11日起全家再推新品「芒好喝酷繽沙」，嚴選芒果泥製成冰沙基底，再加入台灣芒果乾與晶球，口感層次豐富。

▲Let’s Tea系列飲品杯身，換上寶可夢造型包裝。（圖／記者林育綾攝）

即日起至7月8日，推出飲料冰品抽抽樂、全店滿額贈等活動。活動期間消費者凡於全家購買20元以上指定飲品或冰品任2件，即可參加「飲料冰品抽抽樂」，享有「第2件0元、兩件66折、77折、88折」等隨機折扣優惠。

購買任4件20元以上飲料冰品、Fami!ce霜淇淋，還可「免費贈送寶可夢貼紙一張」，包含皮卡丘、呆呆獸、水水獺等，為寶可夢迷帶來收集樂趣。

若加價49元，即可加購「寶可夢捏捏球」一顆（共4款，隨機不挑款）。

▲消費滿額贈送寶可夢周邊，或可加價購。（圖／記者林育綾攝）

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