67歲抗癌中陳文茜罕見露面　自爆打類固醇臉腫髮白

記者李芸樺／台北報導

罹癌屢傳病危的67歲媒體人陳文茜，25日罕見公開露面了，她為了交好的舊識、前台中市長胡志強，拖著病體戴著假髮，坐輪椅出席他的新書發表會，被讚有情有義。她自嘲帶著打類固醇的臉出來會太嚇人，所以她靈機一動搭出了如時髦歐洲貴婦般的頭髮造型，還能遮住1/3臉頰讓臉變尖。

陳文茜在1995年擔任民進黨發言人時，胡志強擔任國民黨政府的新聞局長，兩人結下跨越黨派的交情。她在胡志強的新書《我是胡志強，今天來報到！》序言中說到「在一片自私的政壇中，有一個不自私的人，他的名字叫胡志強。」

▲陳文茜出席胡志強新書發表會，兩人開心相會。（圖／天下文化提供）

陳文茜自2019年罹患肺腺癌以來，經常出入醫院，抗癌過程中經歷了多種病痛，包括敗血症、蜂窩性組織炎、血氧濃度偏低等，多次傳出病危，目前她的肺部正與黑色素癌對抗，接受免疫療法治療中，3顆黑色素腫瘤雖已在縮小，但卻產生因免疫療法導致的間質性肺病，間質性肺病通常需要高劑量類固醇治療3到6個月。

陳文茜26日在臉書透露病情，指免疫療法第5階段攻擊了她的肺部形成肺囊腫，打了快4個禮拜非常高劑量的類固醇，把長長的臉打成「母儀天下」，頭髮也打白了，她還自嘲帶這張臉出去會太嚇人，所以她靈機一動合併黑灰兩頂假髪，加上本身變白的頭髮，搭出了如時髦歐洲貴婦般的造型，還能遮住1/3臉頰讓臉變尖。

陳文茜開心覺得自己很聰明，以這個誇張造型為引子，她要述說人生沒有難得倒她的事，網友也紛紛感佩她的智慧和勇氣，「含淚祝福！文茜加油！您是壓不扁的玫瑰！」、「您不只很聰明還超級無敵的勇敢，太佩服您了！」

▲陳文茜戴特殊假髮出席胡志強新書發表會，開心自豪是自己傑作。（圖／天下文化提供）