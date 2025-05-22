　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

Grok支援「Live Search」即時搜尋功能　限時免費試用至6月

▲▼xAI。（圖／xAI）

▲xAI推出Live Search功能，Grok模型現支援即時網路搜尋。（圖／xAI）

記者吳立言／綜合報導

xAI今（22日）宣布旗下語言模型Grok現已開放支援「即時搜尋（Live Search）」功能，進入免費公測階段至6月5日。此功能允許模型在回應問題時，即時查詢網路資料、X（前推特）貼文、新聞報導與RSS資訊，並根據搜尋結果進行推理與生成回應，讓AI對現實世界的掌握能力更進一步。

根據官方說明，開發者可透過Chat Completions API的search_parameters欄位啟用Live Search，並設定「自動（auto）」、「強制開啟（on）」或「關閉（off）」三種模式。若啟用即時搜尋功能，Grok模型將根據所提供的來源來源，自主選擇是否發動查詢。

使用者亦可自訂搜尋範圍，包括設定起迄時間（如2022全年熱門迷因）、限制最多資料來源數量（如取回前10筆結果），或排除特定網站（如排除Wikipedia與BBC）。此外，也可限定只從特定X使用者（x_handles）或RSS來源進行抓取。

目前支援的搜尋來源包括Web（網站內容）、News（新聞）、X（社群貼文）、 RSS（用戶自定訂閱源）。此功能在串流模式下，會於最終資料區塊提供所有引文來源的網址，讓開發者或終端使用者能追溯資料來源，提升資訊透明度與可信度。

xAI表示，這項功能將為AI應用帶來全新可能，特別是在金融市場預測、輿情分析、新聞摘要等即時性需求領域。不過也提醒開發者應審慎使用，避免過度依賴AI進行不可預測的金融決策。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 4793 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「野獸」林志傑總冠軍G7傷退　手部變形骨折送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

Grok支援「Live Search」即時搜尋功能　限時免費試用至6月

Google打造AI Studio一條龍開發體驗　五大升級一次看！

Gemini生態再擴張　Live API提供AI串流互動能力

Google釋出Gemini API核心更新　可處理超長文本與影片內容

OpenAI砸65億美元併購Jony Ive公司　前蘋果設計長進攻AI硬體戰場

Google強攻高端AI市場　將推「AI Ultra」訂閱方案鎖定重度創作者

Google I／O 2025首日發表總整理　Gemini、Imagen、Astra全面升級

台廠奪美超微大單！　6年佈局卡位AI終於開花

Google I／O發表會3大重點一次看：AI升級「全能代理人」

Imagen 4、Veo 3正式亮相　 Google打造全方位AI創作平台

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

劉雨昕喝咖啡流成一攤　超傻眼：怎麼會這樣？

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【超誇張濃煙】台泥火警！預熱機成「煙囪塔」 警消到場灌救 #花蓮

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

Grok支援「Live Search」即時搜尋功能　限時免費試用至6月

Google打造AI Studio一條龍開發體驗　五大升級一次看！

Gemini生態再擴張　Live API提供AI串流互動能力

Google釋出Gemini API核心更新　可處理超長文本與影片內容

OpenAI砸65億美元併購Jony Ive公司　前蘋果設計長進攻AI硬體戰場

Google強攻高端AI市場　將推「AI Ultra」訂閱方案鎖定重度創作者

Google I／O 2025首日發表總整理　Gemini、Imagen、Astra全面升級

台廠奪美超微大單！　6年佈局卡位AI終於開花

Google I／O發表會3大重點一次看：AI升級「全能代理人」

Imagen 4、Veo 3正式亮相　 Google打造全方位AI創作平台

Grok支援「Live Search」即時搜尋功能　限時免費試用至6月

Google打造AI Studio一條龍開發體驗　五大升級一次看！

OPPO「戶外神機A5 5G」7000元有找　6000mAh大電量超耐用

Gemini生態再擴張　Live API提供AI串流互動能力

谷阿莫爆借2000萬給大軍！健身房遭控惡意倒閉　深夜曝內幕：股份比Andy還少

卡達送川普大禮！美國防部證實「已接收波音747」　將成空軍一號

林志傑左手腕「3處骨折」傷勢曝光　凌晨3點將緊急手術治療

Google釋出Gemini API核心更新　可處理超長文本與影片內容

新冠病毒「性格大變」　重症醫揭警訊：喉嚨癢卻不痛可能是前兆

川普長子小唐納：「或許有一天」會參選美國總統

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

AI科技熱門新聞

台廠奪美超微大單！　6年佈局卡位AI終於開花

OpenAI砸65億美元併購Jony Ive公司

Google釋出Gemini API核心更新

Gemini Live API提供AI串流互動能力

Google AI Studio五大升級一次看！

Grok支援「Live Search」即時搜尋功能

企業溝通升級！AI即時多國翻譯上線

Imagen 4、Veo 3正式亮相

Google I/O 2025首日發表總整理

Google推出Gemini Diffusion與Deep Think

Gemini 2.5 Pro正式上線

Google推出AI編碼工具「Jules」

NotebookLM手機App正式上線

Google I／O發表會3大重點一次看：AI升級「全能代理人」

更多熱門

相關新聞

Grok疑煽動白人滅絕言論

Grok疑煽動白人滅絕言論

由馬斯克創辦的人工智慧公司xAI，近日因旗下聊天機器人Grok在 X（前推特）上發表具政治立場偏向的回應，引發外界質疑AI的中立性與安全性。xAI隨後證實，該政治性回應源於一項未經授權的prompt（提示詞）修改行為，已違反公司內部政策與價值觀，並坦承原有內部審核流程遭「繞過」，導致此一失誤發生。

Grok語音模式正式啟用

Grok語音模式正式啟用

Grok 3.5測試版下週上線

Grok 3.5測試版下週上線

阿里巴巴推出混合推理模型Qwen3

阿里巴巴推出混合推理模型Qwen3

每週五大AI焦點回顧

每週五大AI焦點回顧

關鍵字：

xAIgrokXtwitter

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Andy遭爆出軌！

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

42歲林志傑傷退　左手變形骨折送醫

全台有雨！　鋒面報到時間曝

LINE免費貼圖來了！李珠珢「陪你180天」

《大學生》寧寧離婚了！　「離開不健康的親密關係」

朱媛媛罹癌瞞5年病逝…群星湧留言　黃曉明：從未聽她說過

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！

三峽翁繞路買2碗粉圓冰　肇逃再釀3死12傷

世壯運外籍選手驚傳離世　執委會回應

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨賽事　本人道歉了

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

家寧「有很多Andy不忠證據」！

一票爸媽貼「Baby in car」　他見正確版激喊：好難得

更多

最夯影音

更多

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面