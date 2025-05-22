Grok支援「Live Search」即時搜尋功能　限時免費試用至6月

▲xAI推出Live Search功能，Grok模型現支援即時網路搜尋。（圖／xAI）

記者吳立言／綜合報導

xAI今（22日）宣布旗下語言模型Grok現已開放支援「即時搜尋（Live Search）」功能，進入免費公測階段至6月5日。此功能允許模型在回應問題時，即時查詢網路資料、X（前推特）貼文、新聞報導與RSS資訊，並根據搜尋結果進行推理與生成回應，讓AI對現實世界的掌握能力更進一步。

根據官方說明，開發者可透過Chat Completions API的search_parameters欄位啟用Live Search，並設定「自動（auto）」、「強制開啟（on）」或「關閉（off）」三種模式。若啟用即時搜尋功能，Grok模型將根據所提供的來源來源，自主選擇是否發動查詢。

使用者亦可自訂搜尋範圍，包括設定起迄時間（如2022全年熱門迷因）、限制最多資料來源數量（如取回前10筆結果），或排除特定網站（如排除Wikipedia與BBC）。此外，也可限定只從特定X使用者（x_handles）或RSS來源進行抓取。

目前支援的搜尋來源包括Web（網站內容）、News（新聞）、X（社群貼文）、 RSS（用戶自定訂閱源）。此功能在串流模式下，會於最終資料區塊提供所有引文來源的網址，讓開發者或終端使用者能追溯資料來源，提升資訊透明度與可信度。

xAI表示，這項功能將為AI應用帶來全新可能，特別是在金融市場預測、輿情分析、新聞摘要等即時性需求領域。不過也提醒開發者應審慎使用，避免過度依賴AI進行不可預測的金融決策。