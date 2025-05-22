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OpenAI砸65億美元併購Jony Ive公司　前蘋果設計長進攻AI硬體戰場

▲▼ 。（圖／openAI）

▲OpenAI併購Jony Ive創立的io公司，攜手打造AI時代的新一代裝置 。（圖／OpenAI）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI今（22日）凌晨宣布將與設計大師Jony Ive所創立的公司「io」合併，正式啟動一項重塑人機互動體驗的重大計畫。這場合作不僅象徵人工智慧與經典設計的深度融合，也預告了OpenAI即將推出的一系列全新AI裝置。

Jony Ive，前蘋果首席設計長，曾參與設計iMac、iPod、iPhone等經典產品，近年與設計團隊LoveFrom成立獨立創意機構。兩年前，他悄悄與OpenAI執行長Sam Altman展開合作，逐步從理念發展出具體產品構想，並於一年前創立硬體新創公司「io」，與Scott Cannon、Evans Hankey和Tang Tan一同領軍，匯聚全球頂尖的工程師、物理學家與設計師。

Sam Altman表示，「AI是一項了不起的技術，但偉大的工具需要在科技、設計與人類理解之間交會。沒有誰能比Jony與他的團隊更適合這項任務。」合併後，io團隊將與OpenAI的產品與研發單位密切合作，並由Jony Ive與LoveFrom負責OpenAI旗下所有產品的設計與創意發展。這也意味著，OpenAI將從雲端AI跨足實體裝置領域，可能推出類似「AI iPhone」的創新產品。

Jony Ive表示，「我對這個合作抱持感激與敬畏之心。這彷彿是我30年來所學匯聚的時刻。希望我們能將當年使用第一台Apple電腦時的驚奇與樂趣，帶給新一代使用者。」這場合併的金額高達65億美元，代表OpenAI 對硬體佈局的高度重視，也可能為整個AI設備市場投下震撼彈。後續OpenAI將如何將其強大模型如GPT-5與未來硬體深度整合，備受全球科技圈期待

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