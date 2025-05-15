實體AI時代來了！　台積電預估：2035年AI機器人將達13億台

▲預估至2035年，全球將有13億台AI機器人。（示意圖／翻攝自輝達GTC 2025官網）



記者董美琪／綜合報導

台積電今日舉辦台灣技術論壇，亞太業務處長萬睿洋指出，繼生成式AI與代理型AI之後，「實體AI」將成為下一階段的重要趨勢，未來將涵蓋AI人形機器人與自動駕駛等應用。他預估，到2030年全球AI機器人市場將突破350億美元規模，同年每10台汽車中，將有1台具備自動駕駛能力。

萬睿洋提到，2024年是AI技術的重要里程碑，憑藉AI驅動的連結能力與運算突破，今年有兩項AI相關成果榮獲諾貝爾獎：一是機器學習技術的創新貢獻，另一則是在蛋白質結構預測方面的突破性進展。這顯示AI的潛力已獲得科學界最高榮譽的肯定。

他強調，AI正開啟新一波的科技探索，推動腦瘤診斷速度加快、協助天文學家尋找適合人類居住的星球，也讓地球物理領域在預測天災方面更為精準。AI的下一個世代將深刻影響各產業領域，從智慧交通、先進製造到個人健康照護。

針對生成式AI的應用，萬睿洋指出，該技術未來將顯著改變超過四成的日常工作內容，透過文字、圖像、音訊及影片生成，提升人類創意與效率。預計到2028年，代理式AI將能處理15%以上的日常決策任務，例如協助設計個人化旅遊行程等。

萬睿洋進一步表示，實體AI的發展將擴展至真實世界的互動情境，包括機器人與智慧車輛。他預估至2035年，全球將部署13億台AI機器人，2050年更將增至40億台，其中人形機器人數量預期達到6.5億台。

此外，他也看好AI應用將由雲端延伸至邊緣設備，讓AI普及化成為可能。為實現這個願景，將需要更高效能的晶片、更低功耗的電晶體，以及尺寸更小但效能不打折的設計，無論應用在大型數據中心或邊緣裝置上，皆能保持穩定與經濟效益。台積電將在此轉型中扮演關鍵角色，持續推動電晶體微縮與架構創新。

萬睿洋強調，台積電已成功整合先進邏輯製程、3D矽堆疊、先進封裝、特殊製程與矽光子等多項關鍵技術，確保在半導體領域維持領先地位。

根據他提供的數據，2024年亞太地區使用台積電晶圓超過180萬片，實現超過2400項產品，貢獻約佔台積電總營收的10%。目前已有超過300個新產品即將投入量產，他也期待未來與亞太客戶有更多合作機會。