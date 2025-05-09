程式碼截圖曝光　ChatGPT傳將推出「終身」與「每周」付費方案

▲語言檔案揭示ChatGPT訂閱制度可能迎來重大調整。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI近期被網友發現可能計劃推出ChatGPT新的訂閱方案，包含「終身制（Lifetime）」與「每週制（Weekly）」兩種付款模式。該消息來自最新版本ChatGPT應用的系統語言設定檔，引發外界對產品訂閱機制可能變動的熱議。

▲程式碼片段顯示，ChatGPT可能將新增終身與每周付費方案。 。（圖／X@M1Astra）

此類欄位通常會在介面中轉換成使用者可見的選項，顯示OpenAI團隊至少已準備好相關介面內容，極可能處於內部測試階段。除新增的終身與每週方案外，設定檔也包含原有的「Monthly（月付）」與「Annual（年付）」選項，以及優惠顯示與升級提示字串，如「Save %1$d%」、「Upgrade to Plus」。

目前OpenAI並未正式對此消息發表評論，但若此舉屬實，未來使用者將有更多彈性選擇，包括短期體驗或一次買斷。在AI工具快速普及的趨勢下，各家開發商皆積極嘗試不同商業模式。週訂閱制將有利於短期用戶或臨時專案需求；而終身制若真登場，勢必成為市場話題，尤其對長期使用者具有吸引力。