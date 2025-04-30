嘉義縣三連霸！獲海洋委員會特優縣市殊榮

▲ 嘉義縣三度獲評「海洋環境管理」特優，環保局長張輝川（圖右３）代表受獎 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

海洋委員會響應2025年地球日主題「Our power, Our planet」，舉辦「全國海洋環境管理頒獎典禮暨業務交流會議」，呼籲社會大眾關注環境保護議題，凝聚守護海洋的力量。

嘉義縣連續3年獲海洋委員會評定為「海洋環境管理」績效特優縣市，展現縣府長期推動海洋環境保護的成果，嘉義縣環保局長張輝川代表出席典禮並受獎，由海洋委員會主任秘書劉國列親自頒獎表揚。

張輝川在典禮中分享嘉義縣海洋環境管理具體作為，包括辦理海洋污染應變演練、舉辦國家海洋日環境教育活動，113年在布袋鎮設置嘉縣第2座海域水質自動監測站，進行長期監控與資料建置，監測站也加裝塑膠微粒自動採樣器，掌握海域塑膠微粒濃度，展現嘉義縣海洋保護的前瞻思維。

劉國列與全國19個臨海縣市的代表在典禮中宣示捍衛海洋環境的決心，實踐聯合國永續發展目標SDG14「保育及永續利用海洋生態系，以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化」（Life Below Water）」，致力於維護海洋生物多樣性，落實永續發展。

海保署陸曉筠署長也感謝全國縣市政府首長的支持，肯定環保、農漁單位同仁的付出。

陸曉筠指出，各地方政府在海洋污染應變、海洋垃圾清理、環教宣導、稽查管制及海域水質監測的表現都在逐年成長，逐漸展現不同面向的豐富成果，對海洋維護功不可沒。