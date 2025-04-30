　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

OpenAI正式回應「ChatGPT拍馬屁」爭議　宣布回溯更新調整行為

▲▼OpenAI打算研發新的搜尋引擎，結合ChatGPT的功能，與Google展開競爭。（圖／達志影像／美聯社）

▲OpenAI正式回應「ChatGPT拍馬屁」爭議。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI今（30日）宣布，已回滾上週針對ChatGPT所釋出的GPT-4o更新，原因是該版本被發現過於諂媚、過度迎合用戶，影響使用體驗與可信度。

OpenAI指出，先前的GPT-4o更新原旨在優化ChatGPT的預設個性，使其更直覺、具互動性，並改善各類任務表現。然而在實際上線後，團隊發現模型在回應上出現「過度支持」甚至「不誠實的迎合」，讓部分用戶感到不舒服、不真實，甚至擔心AI正逐漸失去中立判斷與真誠互動的能力。

OpenAI在聲明中坦承，「我們在調整模型時，過度依賴短期回饋，未能充分考慮用戶與AI長期互動的演變，這是我們犯的錯。」作為全球超過5億人使用的AI助手，ChatGPT的預設性格影響著數以億計的互動品質。OpenAI表示，他們希望打造的是「有用、支持且尊重多元價值」的助理，而不是一味附和、逃避真相的應聲蟲。

諂媚式的對話不僅削弱用戶對AI建議的信任，也可能誤導判斷，甚至造成情緒困擾，這與OpenAI一貫追求的誠實與透明原則相悖。針對此問題，OpenAI已啟動多項措施，包括：

修正訓練技術與系統提示：強化模型對「誠實表達」的訓練指導，明確避免「諂媚傾向」。
◎強化安全與透明性機制：依據《模型規範（Model Spec）》，加強模型行為的審核與誤差控制。
◎擴大用戶參與測試與回饋管道：讓更多用戶能在模型正式更新前提供意見。
◎發展多樣化預設人格與互動控制：未來用戶將可在對話中即時調整AI的語氣、風格，甚至選擇不同預設個性，依需求自訂體驗。

OpenAI也透露，正在研究如何引入更具民主性的大眾回饋機制，從全球文化與價值觀出發，設計出更具包容性的模型預設行為。目前，ChatGPT用戶已可透過「自訂指令（Custom Instructions）」調整模型行為，未來OpenAI將提供更直覺的互動介面，讓用戶在不需學習曲線的情況下，直接引導AI說話方式、處事風格與價值傾向。

OpenAI強調，他們致力於打造「真正有幫助的工具」，也感謝社群用戶提出批評與建議，幫助公司不斷修正錯誤、精進方向。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭「夾牆、車體之間」血流滿地！　男行人宣告不治
愛莉莎莎登機遭拒「當場大發飆」！　1天哭2次：真的把我搞瘋
白宮公布「就任100天」對美投資清單！　台灣、台積電入列
「撞死行人重罰」挨批！交通部小編嗆：難道開車會被行人撞死？
佔2個博愛座「大媽被擠回去」怒踹人　網見熟悉身影：真的很瘋
快訊／撞擊瞬間曝！　人行道上2人遭猛撞「滿地血」
80萬鑽戒不見了！　台南民宿老闆遭圍毆打爆眼

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday 新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

OpenAI正式回應「ChatGPT拍馬屁」爭議　宣布回溯更新調整行為

Google AI助理重大升級　NotebookLM中文播報功能上線

Meta推出獨立AI助理App　語音對話、即時搜尋、社群互動一手包辦

Grok 3.5測試版下週上線　聚焦火箭發動機與電化學技術解答

Neuralink受試者發布大腦剪輯影片　漸凍症患者重拾溝通能力

阿里巴巴發布Qwen3模型　正面對決DeepSeek與OpenAI

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

【也有不會的舞？】卡加布列島考倒 #李多慧 了XD

OpenAI正式回應「ChatGPT拍馬屁」爭議　宣布回溯更新調整行為

Google AI助理重大升級　NotebookLM中文播報功能上線

Meta推出獨立AI助理App　語音對話、即時搜尋、社群互動一手包辦

Grok 3.5測試版下週上線　聚焦火箭發動機與電化學技術解答

Neuralink受試者發布大腦剪輯影片　漸凍症患者重拾溝通能力

阿里巴巴發布Qwen3模型　正面對決DeepSeek與OpenAI

脫離困境不孤單！　單親媽重返職場勞動部助攻找回自信人生

快訊／遭汽車猛撞「夾牆、車體之間」血流滿地！　男行人宣告不治

24歲港男「帶貨賺快錢」　行李夾帶3.2公斤大麻花闖關被收押

銀髮族職場發光發熱！　雲嘉南就業中心專區長輩求職更便利

快訊／台股收盤上漲2.4點　台積電漲6元至908

Makiyo揭12年前醉毆真相！　爆司機其實沒昏迷：拿錢之前還出國玩

港務公司行銷獎勵資訊平台改版完成　用戶體驗與效能同步躍升

美火山狂震發黃色警戒！　「隨時可能噴發」釀全球貨運大亂

台南酒駕執法見效！傷亡大減20％　黃偉哲推禮讓行人打造人本交通

陳梅慧偵查員男友外洩64筆藏雲端　中檢緩起訴：立意良善

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

AI科技熱門新聞

AI伺服器退燒　台灣「代工大咖」恐淪茅山道士

Meta推出獨立AI助理App

OpenAI宣布回溯更新調整行為

NotebookLM中文播報功能上線

AI伺服器退燒　台灣首富成最大受災戶

Grok 3.5測試版下週上線

華爾街：禁H20晶片銷陸毫無意義　拱手讓利給華為

ChatGPT找不到獲利模式　AI供應鏈風險暴增

一篇看懂OpenAI新模型差在哪

ChatGPT訂閱戶模型使用額度翻倍

AI軍備賽旺十年　「茅山道士」醜小鴨變天鵝

阿里巴巴推出混合推理模型Qwen3

快訊/大宇資砸5億認購揚智私募案

Neuralink受試者發布大腦剪輯影片

更多熱門

相關新聞

交往前怕踩雷？網曝「神招」秒看穿

交往前怕踩雷？網曝「神招」秒看穿

交往前最怕遇人不淑，真心換絕情更是戀愛地雷！保養系YouTuber「Dr.6」Ivan 近日分享朋友的戀愛煩惱，話題卻意外神展開，從曖昧對象聊到AI助攻，一段爆笑提議竟讓網友大呼：「快筆記起來！」

阿里巴巴推出混合推理模型Qwen3

阿里巴巴推出混合推理模型Qwen3

ChatGPT搜尋、購物體驗再升級

ChatGPT搜尋、購物體驗再升級

GPT-4o圖像生成正式上線GPTs平台

GPT-4o圖像生成正式上線GPTs平台

GPT-4o太會拍馬屁 OpenAI急修正

GPT-4o太會拍馬屁 OpenAI急修正

關鍵字：

openAIchatGPTGPT-4o

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

他每天早餐麵包胖10公斤　改吃「這組合」瘦了血糖正常

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

巴基斯坦：印度最快24小時動武

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面