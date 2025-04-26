英特爾矽神預言「AI革命」！傳統軟體將滅絕　下場淪光碟、個人電腦

▲凱勒認為，人工智慧未來將徹底取代所有傳統軟體。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

英特爾前首席矽工程師凱勒（Jim Keller）近日接受韓媒專訪時表示，人工智慧（AI）未來將徹底取代所有傳統軟體，就如同光碟被淘汰、智慧型手機取代個人電腦（PC）一樣。他強調，AI技術的進展已是不可逆的趨勢，人們必須為未來的全面轉型做好準備，引發業界高度關注。

凱勒接受韓媒《朝鮮日報》專訪時指出，現有的各種傳統軟體，無論是商業應用、資料分析還是娛樂領域，都將被更高效、更智慧的AI系統取代。他形容，這樣的變化速度之快，就如同當年光碟在短時間內消失無蹤，或是智慧型手機興起後，傳統PC的重要性大幅下降。

曾經主導過蘋果A4、A5處理器設計，以及協助特斯拉打造自家車用晶片的凱勒，是半導體領域極具影響力的人物。他在訪談中坦言，自己每天都在思考AI會如何改變整個技術生態。他指出，目前已有多種大型語言模型（LLM）展現出令人驚艷的能力，未來甚至能直接寫程式、開發應用，大幅降低人力需求。

針對AI時代即將帶來的挑戰，凱勒建議業界必須加速轉型，特別是在硬體設計和運算架構上進行革新。他認為，現有晶片與伺服器架構大多針對傳統軟體設計，未來需要重新調整，以支援AI的大規模運作需求。他以自身創立的Tenstorrent公司為例，正在開發針對AI最佳化的新一代處理器。

此外，凱勒也提到，隨著AI模型日益龐大，未來技術發展的核心，將圍繞如何提高能源效率與運算效能。他認為，誰能率先解決這兩大問題，誰就能在新一輪的技術競賽中勝出。

對於AI是否會取代人類工作，凱勒認為，與其擔憂被取代，不如主動學習如何運用AI來提升自身價值。他強調，人類歷史上每一次重大技術革新，都伴隨著舊產業的消失與新機會的誕生，AI浪潮亦不例外。