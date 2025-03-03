嘉義市公益古禮抓週結合數位科技　「Q萌虎頭帽」親子槍拍

▲▼ 第七屆「城隍佑民·文昌護子」公益古禮抓週暨學童「開筆禮」儀式 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第七屆「城隍佑民·文昌護子」公益古禮抓週暨學童「開筆禮」儀式，2日上午於嘉義市政府一樓中庭舉辦，40組家庭齊聚、循古禮為孩子們舉行抓週，嘉義市長黃敏惠現身成為學童們的啟蒙老師，為參與第1屆古禮抓週儀式、即將成為小一新生的孩子們點硃砂，並為所有孩子發送蛇年限量的開運小紅包。值得一提的是，典禮中首次秀出由嘉義市政府社會處、建設處、工策會共同輔導的「嘉義市風格店家數位優化計畫」的成果，古禮抓周與科技結合，打造Q萌虎頭帽濾鏡，也讓參與的爸爸媽媽留下深刻印象。

黃敏惠市長表示，公益古禮抓週暨開筆禮儀式，自108年開始辦理第一屆公益古禮抓週，迄今已經是第七屆，至今有超過250位的孩子在城隍爺和文昌帝君的庇佑下成長茁壯。儀式循古禮進行，慎重的儀式讓文化傳承，也突顯了家庭的價值、促進親子關係，最特別的是儀式中所秀出的「Q萌虎頭帽濾鏡」，正是市府社會處、建設處與工策會共同輔導店家進行「嘉義市風格店家數位優化計畫」的成果，希望市府作為青世代創業的後盾，以政策為青創店家培力，結合數位力讓店家轉型展創意。

黃敏惠市長也分享，市府團隊在育兒福利上提供多元的支持措施，除了有推動「孕前健康檢查補助政策」，補助已婚夫妻在孕前評估生育風險，提高每生育一名新生兒補助，每胎津貼由2萬2,000元提高至3萬元，更放寬「到宅坐月子」的使用時間為「自新生兒出生日起60天內」均可使用。嘉義市更是本島第一全面補助114年出生設籍嘉義市之嬰幼兒免費口服輪狀病毒疫苗的縣市，不僅減輕新手爸媽的經濟負擔，更以具體行動保護每一位嬰幼兒的健康。落實「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」的願景。希望透過今日儀式帶給所有孩子祝福，也希望讓家長無憂、在嘉義市安心生養。

黃敏惠市長也感謝云享文創「遊Love園親子館」、嘉義城隍廟，以古禮抓週儀式為孩子送上祝福，也感謝聖保羅烘培花園、福添福社會福利基金會贊助，秉持著傳承傳統文化及關懷社會的公益精神，將活動報名費全數捐贈予嘉邑城隍廟作為公益基金。其中，聖保羅烘培花園特別製作的「狀元餅」更是承載著滿滿的祝福與心意，相當特別。

遊Love園親子館翁紫銘執行長表示本屆活動以「建城320+1」為主軸，除了延續深受好評的「城隍佑民·文昌護子」公益古禮抓週，也再次舉辦隆重的學童開筆禮。儀式中首次曝光亮相「嘉義市風格店家數位優化計畫」的成果，將古禮抓週中代表避邪納福的虎頭帽與科技結合，當爸爸媽媽利用app進入拍照模式，畫面中就會出現Q萌虎頭帽濾鏡，常讓爸媽愛不釋手、拍照拍不完。感謝市府的輔導與政策支持，為店家注入數位轉型力量，也讓參與的家庭們共創美好回憶。

社會處長李思賢表示，為歡慶嘉義市建城321年與兒童節，市府團隊、中華全齡教育協會與蘋果劇團共同打造一齣結合嘉義市豐厚文化底蘊、棒球原鄉KANO精神及社會安全網守護嘉義市孩童們的專屬兒童劇，將於3月29日在嘉義市文化局音樂廳演出，邀請大小朋友一起參加「來嘉看戲-傳承嘉的記憶」321 Action親子活動，作伙歡慶嘉義市建城321年與兒童節。