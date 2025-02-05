董座偷拆妻子信件！驚爆「買凶殺夫」陰謀　嚇得聘僱隨扈保護安全

▲丈夫偷拆妻子的信件，遭法院判拘役。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關。）

記者劉人豪／新竹報導

新竹縣一名營造業張姓董事，收到警方寄給妻子的司法文書，未經同意下擅自拆信，妻子提到，法院調查發現，夫妻2人關係不佳，妻子甚至提及要買兇殺害張男，張男還聘僱隨扈、保鏢保護自身安全，但張男未經授權故意拆開信函，新竹地院依無故開拆他人郵件判處張男拘役58日。



根據判決，張男2022年8月19日起，與妻子陳女因感情失和而屢有訟爭，陳女於2023年4月離家，新竹縣政府警察局同年月18日寄信到住所給陳女，張男明知該郵件為警察機關寄送，且為司法文書，未經陳女同意，指示不知情人士前往住處領取，攜出後由張男拆閱再放，2天後陳女返家發現信函遭開拆，不滿報警。

張男說不是無故要開拆，只是因為陳女離家出走，又是重要信件，所以確認內容。「這十幾年來我們會互相拆信件，有公司、個人、孩子及家庭生活日常開銷的信，開拆後看是誰的就會交給對方已經變成慣性」。該封是新竹縣警察局的掛號信，看起來很重要，詢問律師該怎麼辦，律師說2人還是夫妻關係，可以打開來看再告訴她。

法院調查，陳女於2022年8月25日曾提及要買兇殺害張男，於是對陳女提告殺人罪，2人案發時，已互相提起刑事告訴而屢有訟爭，張男甚至擔憂遭陳女殺害，而須聘僱隨扈保護自身安全，且雙方均有更換家中鑰匙而未給予他方之情，其等夫妻間互信基礎顯然已蕩然無存，關係極度不佳。

法院認為，張男於審理時自陳碩士畢業及從事營造業，為具備通常智識經驗之人，在與配偶關係已惡劣至互相提起訟爭、更換家中門鎖、甚至須防範遭對方殺害情況下，均可認知對方不可能同意其開拆任何他方之信件，可認張男應明知陳女不可能授權其開拆信件，該封信函極有可能為張男提告陳女或張男遭陳女告訴的相關案件司法文書，張男故意拆開本案信函，無任何正當理由。

法院審酌，2人為配偶關係，且在雙方已屢有訟爭而關係惡劣狀況下，未經同意或授權，僅為一己之私，即擅自開拆信函，顯然欠缺尊重他人隱私權之觀念，新竹地院判張男處拘役58日。