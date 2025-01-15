　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警署自檢查出模範警官涉洗錢　他喊冤「合法投資」：不用找律師

▲▼黃姓偵查隊長投資虛擬貨幣「搬磚」，帳戶匯款頻繁被認定有洗錢嫌疑。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲黃姓偵查隊長投資虛擬貨幣「搬磚」，帳戶匯款頻繁被認定有洗錢嫌疑。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、邱中岳／台北報導

土城分局偵查隊黃姓隊長，15日上午時分與妻子一起被警政署督察室靖紀組「自檢」帶回偵訊，案由係因帳戶有大筆金流進出，被懷疑是洗錢。據悉，黃是投資虛擬貨幣，以低價買進虛擬貨幣，再轉手賣給虛擬貨幣幣商，賺取價差。

曾獲選為全國模範警察的土城分局黃姓偵查隊長，中央警察大學畢後就在刑事局服務，後續轉任新北市偵查隊長，目前擔任土城分局偵查隊隊長職務。

黃員被查出在2022年間投入約60萬至百萬元的資金，且帳戶匯款紀錄太過頻繁，因此被警政署督察室靖紀組鎖定，於15日同步搜索住處以及辦公室。

據悉，黃姓偵查隊長與妻子投資虛擬貨幣，在幣圈俗稱「搬磚」，因風險較低，是剛入幣圈的玩家可以輕鬆投資獲利的投資選擇，黃就是利用低價買入泰達幣，再轉手賣給幣商，賺取價差。

黃姓偵查隊長表示確實有投資虛擬貨幣，認為是因帳戶匯進匯出次數太多次，才會遭懷疑洗錢，他認為投資部分都是合法，自己是被冤枉，當場拒絕委請律師。

據了解，黃在2024年5月下旬，辦理1名台南市停車場收費員撿拾到裝有丟棄中國大陸金融卡、U盾和手機等物的垃圾袋案件時，立即研判此應為轉帳洗錢機房所使用，經調閱監視器和通聯分析，查知其位置在桃園市楊梅區，進而逮捕涉案賴嫌等10人，洗錢金額逾新台幣11億元。

警政署表示：本署督察室靖紀組偵辦員警涉嫌風紀案件，發現相關人員疑涉有違法行為，遂自檢主動報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，目前案情尚待釐清中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
竹科35歲工程師不舉慘分手！醫揪1問題：近期患者多3成
快訊／賴清德明早接見韓國瑜1hr！致詞公開直播　隨後閉門會談
狠撈4千萬　全台最大寶可夢卡偽造廠被抄了
轉「100萬孝親費」給媽　男星年收8位數…95%拿去理財
快訊／台南工安意外！工人被車床夾住　已無呼吸心跳
青少女梅毒暴增53倍　疾管署曝3因素
可用Apple Pay、LINE Pay嗶進站！北捷閘門將更

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

餐酒館慶生變調！與闆娘吵架怒持酒瓶砸店　老闆一原因不提告

高雄寵物安葬園區起火！往生毛孩靈骨塔慘狀曝　飼主心痛2次

告蔡正元、陳文茜求償600萬　金溥聰想請朱立倫作證...被譏串供

快訊／新北三峽48歲男跨護欄摔邊坡　頭部重創送醫不治

快訊／台南驚傳工安意外！工人被車床夾住　送醫搶救不治

全台最大寶可夢卡偽造廠被抄！業者狠撈4千萬　侵權市值3億

快訊／國1北圓山段3車追撞釀1傷！滿載瓦斯桶超驚險　後方回堵5K

南投21歲女失聯！台中停車場被尋獲　警急破窗救人

廢酸液混成2000噸水泥塊到處丟　無良化工廠海削1.3億8人起訴

助鹹粥嬤赴大陸救孫！彰化議員賴清美被指情勒「幫詐團背書」

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

陳奕認愛小10歲五分埔千金　穩交10個月「我出道她可能才9歲」

賓士妹勤美商圈搶車位　嗆「沒寫妳名字」結局超反轉！

造型師媽媽生重病　宋慧喬一聽「秒匯巨款」

餐酒館慶生變調！與闆娘吵架怒持酒瓶砸店　老闆一原因不提告

高雄寵物安葬園區起火！往生毛孩靈骨塔慘狀曝　飼主心痛2次

告蔡正元、陳文茜求償600萬　金溥聰想請朱立倫作證...被譏串供

快訊／新北三峽48歲男跨護欄摔邊坡　頭部重創送醫不治

快訊／台南驚傳工安意外！工人被車床夾住　送醫搶救不治

全台最大寶可夢卡偽造廠被抄！業者狠撈4千萬　侵權市值3億

快訊／國1北圓山段3車追撞釀1傷！滿載瓦斯桶超驚險　後方回堵5K

南投21歲女失聯！台中停車場被尋獲　警急破窗救人

廢酸液混成2000噸水泥塊到處丟　無良化工廠海削1.3億8人起訴

助鹹粥嬤赴大陸救孫！彰化議員賴清美被指情勒「幫詐團背書」

竹縣非法繁殖場毛孩燦笑重生！　37隻22日公開認養

沈春華女兒出國「心跳飆速急送醫」　5位數海外醫藥費曝光

NCC不滿藍委刪業務費　洪孟楷：大半年沒主委民進黨真的在乎？

談王柏融辭退經典賽資格賽　陳傑憲尊重他的想法期待厲害新秀

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

餐酒館慶生變調！與闆娘吵架怒持酒瓶砸店　老闆一原因不提告

導入科技救災！台東縣消防節表揚警消及服務30年義消楷模

藍委提案刪光公視23億預算　王婉諭：請國民黨不要跟全台爸媽為敵

俄羅斯女模亮相哈爾濱　-20度穿削肩短裙服完美詮釋「美麗凍人」

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

社會熱門新聞

精舍殺人關鍵原因曝　王薀眼睜睜看她遭虐死

跑友變砲友！建築師凍未條不倫7年慘了

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

女大生按摩熟睡遭店長硬上　「非常噁心」對話曝

即／土城分局偵查隊長「辦公室、住家」遭搜索！夫妻遭帶走

脫困返台　火舞表演者曝詐騙園區關上千人

獨／ 財富女神開保時捷酒駕 　驚人酒測值曝

作家王蘊涉「精舍殺人」！特警持長槍破門逮人

桃園社區大樓火警！住戶驚逃高層待救

快訊／擄殺馬籍女大生！惡狼梁育誌更審結果曝

王宥忻開保時捷酒駕睡死卡路中　警敲窗逮人畫面曝

床墊砸死騎士真相曝　他無照騎車還超速

台南超商女店長囚員工開槍害墜樓亡　判決出爐

吉伊卡哇之亂！竟有人鎖定小學生「用零食換提燈」

更多熱門

相關新聞

立院初審「偽造車牌重罰7.2萬元」　3樣態沒入車輛

立院初審「偽造車牌重罰7.2萬元」　3樣態沒入車輛

交通違規記點新制上路，且嚴重超速標準從60公里下修至40公里，吊扣車牌激增，去年逮偽造車牌1271件，立法院交通委員會今(15日)初審《道路交通管理處罰條例》，通過偽造和變造車牌加重罰7.2萬元，偽變造車牌、肇事致人傷亡和10年偽造累犯等3樣態將沒入車輛拍賣或銷毀。

警政署首位女副署長！廖美鈴打破警界紀錄

警政署首位女副署長！廖美鈴打破警界紀錄

林秉文「棄保潛逃」臉書竟狂發文　凌濤轟：檢調一點威嚇力都沒有

林秉文「棄保潛逃」臉書竟狂發文　凌濤轟：檢調一點威嚇力都沒有

屏東26中階警官異動　名單一次看

屏東26中階警官異動　名單一次看

宋逸民夫妻率教友　赴警政署祈福

宋逸民夫妻率教友　赴警政署祈福

關鍵字：

警政署自檢土城分局偵查隊長

讀者迴響

熱門新聞

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

男日抽出「1000c.c.牛奶痰」！醫嘆：已成台灣最大死因

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

精舍殺人關鍵原因曝　王薀眼睜睜看她遭虐死

跑友變砲友！建築師凍未條不倫7年慘了

不吃甜仍患糖尿病　身體1部位變粗是警訊

蹦闆副業營收超過50億「超狂年終曝光」！

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

女大生按摩熟睡遭店長硬上　「非常噁心」對話曝

快訊／「全台有雨」10級強風要來了　今降8℃越晚越冷

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

性侵案波及美樂蒂聯名！麥當勞2點回應

陸女緬甸獲救　爸爸高喊：有強大祖國

戒掉「1飲品」！他沒運動2個月血脂秒降...醫震驚

女控店員跨越癲癇客人　真相大逆轉

更多

最夯影音

更多

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面