警署自檢查出模範警官涉洗錢　他喊冤「合法投資」：不用找律師

▲黃姓偵查隊長投資虛擬貨幣「搬磚」，帳戶匯款頻繁被認定有洗錢嫌疑。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、邱中岳／台北報導

土城分局偵查隊黃姓隊長，15日上午時分與妻子一起被警政署督察室靖紀組「自檢」帶回偵訊，案由係因帳戶有大筆金流進出，被懷疑是洗錢。據悉，黃是投資虛擬貨幣，以低價買進虛擬貨幣，再轉手賣給虛擬貨幣幣商，賺取價差。

曾獲選為全國模範警察的土城分局黃姓偵查隊長，中央警察大學畢後就在刑事局服務，後續轉任新北市偵查隊長，目前擔任土城分局偵查隊隊長職務。

黃員被查出在2022年間投入約60萬至百萬元的資金，且帳戶匯款紀錄太過頻繁，因此被警政署督察室靖紀組鎖定，於15日同步搜索住處以及辦公室。

據悉，黃姓偵查隊長與妻子投資虛擬貨幣，在幣圈俗稱「搬磚」，因風險較低，是剛入幣圈的玩家可以輕鬆投資獲利的投資選擇，黃就是利用低價買入泰達幣，再轉手賣給幣商，賺取價差。

黃姓偵查隊長表示確實有投資虛擬貨幣，認為是因帳戶匯進匯出次數太多次，才會遭懷疑洗錢，他認為投資部分都是合法，自己是被冤枉，當場拒絕委請律師。

據了解，黃在2024年5月下旬，辦理1名台南市停車場收費員撿拾到裝有丟棄中國大陸金融卡、U盾和手機等物的垃圾袋案件時，立即研判此應為轉帳洗錢機房所使用，經調閱監視器和通聯分析，查知其位置在桃園市楊梅區，進而逮捕涉案賴嫌等10人，洗錢金額逾新台幣11億元。

警政署表示：本署督察室靖紀組偵辦員警涉嫌風紀案件，發現相關人員疑涉有違法行為，遂自檢主動報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，目前案情尚待釐清中。