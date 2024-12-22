金融時報：川普團隊計畫上任首日退出WHO　就職典禮宣布

▲美國是WHO最大單一捐助國，在2022年至2023年期間提供約16%資金。圖為美國當選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

金融時報22日報導，美國總統當選人川普過渡團隊正在推動讓美國退出世界衛生組織（WHO），時間點就選在新政府上任首日，也就是在2025年1月20日宣誓就職典禮上宣布。

川普交接團隊成員把有意在新政府上任第一天退出WHO的事情告訴專家，專家們警告，這恐怕會對全球公衛帶來災難性衝擊，因為這會讓WHO失去最大資金來源，回應新冠疫情等公衛危機的能力也將受到影響。美國是WHO最大單一捐助國，在2022年至2023年期間提供約16%資金。

Georgetown Law全球健康教授戈斯汀（Lawrence Gostin）指出，美國將會在全球衛生資金與領導力留下巨大空缺，「我認為沒人能夠填補這個缺口」。戈斯汀並不確定川普是否會像團隊部分成員那樣把立即退出WHO視為優先事項，前白宮新冠疫情應對協調員賈哈（Ashish Jha）透露，其實團隊有些人希望留在組織內部推動改革，但另一群主張退出的人吵贏了。

賈哈提到，WHO這類機構在疫苗開發分配等方面的全球合作來說至關重要，若不參與這些機構，當下一波疫情爆發時，便無法及時瞭解情況。不只如此，戈斯汀警告，若美國退出WHO，歐洲國家不太可能增加資金，中國大陸可能試圖施加更大的影響力。

對於美國可能退出WHO一事，川普過渡團隊沒有直接評論，WHO並未回應。就在本月，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）才說，WHO是獨特的組織，希望與美國合作，相信美國領導人會明白，只有世界其他地區都安全，美國才會安全。