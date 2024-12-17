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限量彩繪機車義賣成功！三陽70週年善款助清寒學子築夢未來

▲限量彩繪機車義賣成功！三陽70週年善款助清寒學子築夢未來。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

慶祝70週年之際，三陽機車以實際行動詮釋品牌「做好車，也做好事」的核心精神。透過限量彩繪機車義賣活動，三陽更加碼至總金額逾253萬善款，更傳遞出教育改變命運的信念。此次活動吸引了熱情車迷與公益人士積極參與，交車儀式現場溢滿愛與感動，展現了企業回饋社會的決心與溫度。

▲7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義。（圖／記者張慶輝攝）

▲▼三陽機車做好車也做好事，舉辦彩繪車公益競標活動，捐贈逾253萬資助清寒學子勇於追夢。（圖／記者張慶輝攝）

▲7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義。（圖／記者張慶輝攝）

三陽機車70週年舉辦限量彩繪機車公益競標活動，吸引車迷與愛心人士熱烈參與。拍賣所得金額在三陽機車加倍加碼後，達到253萬6千元，並全數捐贈予「社團法人親慈慈善會」，用於支持清寒學子的獎學金，幫助他們克服困難、完成學業、實現夢想。

三陽工業董事長室經理吳奕成表示：「70年來，三陽工業不僅致力於提供高品質的機車產品，也肩負起更多社會責任。這次公益拍賣活動，讓我們能夠支持清寒學子完成學業，幫助他們實現夢想。教育是改變命運的重要力量，我們願意用實際行動支持這份價值。」

▲▼SYM三陽工業70周年公益記者會,社團法人親慈慈善會,公益拍賣助學子築夢未來。（圖／記者姜國輝攝）

▲SYM三陽工業董事長室經理吳奕成。（圖／記者姜國輝攝）

此次拍賣的車款包括參與美國鹽湖城挑戰的「征服者號」，全台限定兩台，以及70週年創意設計比賽的冠軍彩繪款。共限量7輛，兼具收藏價值與公益意義。在交車儀式上，7位得標者依序上台領車，現場氣氛熱烈且感人。彩繪機車得標者邱先生表示：「我一直很喜歡『征服者號』的塗裝，這次能夠成功得標，還能為公益盡一份力，讓我覺得特別有意義。」林先生則表示：「參與義賣，能幫助需要的人，與大家一起傳遞愛心，讓我感到非常開心。」

▲7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義。（圖／記者張慶輝攝）

▲▼此次拍賣的車款包括參與美國鹽湖城挑戰的「征服者號」，得標者直呼：「成功得標，還能為公益盡一份力，覺得特別有意義！」。（圖／記者姜國輝、張慶輝攝）

▲7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義。（圖／記者張慶輝攝）

三陽機車一向秉持「做好車，也做好事」的核心精神，積極深耕企業社會責任，長期關懷弱勢群體。本次活動中，吳奕成經理不僅親自參與，還帶頭標下一輛彩繪公益機車，展現企業以身作則、踐行公益的決心。吳奕成表示：「三陽每年都執行不同的CSR活動，包括擦拭反光鏡、捐助學金及提供物資等。今年，我們希望透過這次公益活動，吸引更多人關注社會需求，幫助更多清寒學子勇敢追夢。」

▲▼SYM三陽工業70周年公益記者會,社團法人親慈慈善會,公益拍賣助學子築夢未來。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼SYM三陽工業董事長室經理吳奕成帶頭做公益，以個人名義愛心支持清寒學子的追夢之路。（圖／記者姜國輝、張慶輝攝）

▲7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義。（圖／記者張慶輝攝）

社團法人親慈慈善會理事長陳朝清表示：「親慈慈善會長期幫助急難家庭，本次三陽機車的善款如虎添翼，讓我們可以持續為清寒學子減輕負擔，讓他們安心求學。我們將善款確實落實，幫助更多孩子邁向美好未來。」

三陽機車70週年公益拍賣活動，展現品牌核心價值，為需要幫助的人注入希望與溫暖。不僅如此，三陽機車承諾將持續深耕公益，透過創新的公益模式，凝聚更多愛心，帶動社會正向循環。在義賣的同時，也讓公益的力量更為延續。

▲▼SYM三陽工業70周年公益記者會,社團法人親慈慈善會,公益拍賣助學子築夢未來。（圖／記者姜國輝攝）

▲社團法人親慈慈善會理事長陳朝清感謝三陽工業善款，幫助急難家庭，三陽機車承諾將持續深耕公益，透過創新的公益模式，凝聚更多愛心。（圖／記者姜國輝攝）

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