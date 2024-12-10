父親意外去世！大婚之日「1奇景」驚呆眾人　新娘爆哭：爸爸來了

▲新娘大婚之日氣溫極低，沒想到竟飛來一隻蝴蝶停肩膀上，讓她當場淚崩。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

結婚是人生中的一大重要里程碑，新人會邀請親朋好友出席婚宴，共享這份因愛而結合的喜悅，不過若是少了父母的祝福，心中難免留下無法抹滅的缺憾。大陸一名新娘日前舉行婚禮，但遺憾她的父親早在3年前就已離世，怎料大婚之日「1奇景」，讓新娘當場淚崩，激動直呼「爸爸真的來了！」

綜合陸媒報導，大陸遼寧省瀋陽市一對新人日前舉行終身大事，本該充滿幸福喜悅的新娘，卻在這天流露出遺憾的憂傷神情，原來是她的父親在3年前意外過世，父女倆曾約定一起牽著手步入紅毯，將她交付給下個疼愛她的男人，如今卻再也無法實現。

沒想到婚禮當天，突然飛來一隻橘棕色的蝴蝶，並停靠在新娘的肩膀上，新娘先是驚訝到張大嘴，下秒眼淚便忍不住奪眶而出，因為她彷彿感覺到，已逝的父親「幻化成蝶」飛來參加自己的婚禮，而蝴蝶隨即又飛到新娘的眼角，似乎是在安慰她潸潸落下的淚水。

▲蝴蝶飛到新娘的眼角，似乎是在安慰她潸潸落下的淚水。（圖／擷取自微博）

新娘表示，婚禮當天僅零下幾度，天氣相當寒冷，按理來說蝴蝶不可能此時還出來活動，罕見景象讓她感動直呼，「真的想像不到這種戲劇性的事情會發生在我身上，我的爸爸來了，他真的來了。」

新娘也向逝去的父親喊話，「爸爸，女兒知道是你，女兒有好多話想對你講，你答應女兒的事沒有食言」，並要祂放心，因為這世上多了一個像父母一樣愛她的男人。

影片曝光後，網友紛紛淚喊，「希望我的爺爺也變成一隻蝴蝶，來到我身邊」、「我好想念我的爸爸，看哭了」、「感人，老爸看到妳結婚過幸福的日子會很開心的」、「我也好想爸媽變身回來看看我。」不過也有人歪樓表示，「如果飛來的是一隻蟑螂故事就不一樣了」、「如果是蟑螂是怎樣的畫面？」

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