職籃「抖超胸球迷」被指撞臉女優　鎖定90秒敲碗IG

記者葉國吏／綜合報導

職籃P.LEAGUE+（PLG）日前場邊一位超胸女球迷被導播鎖定90秒，影片引起網友敲碗IG。不過目前IG還沒找到，有網友點名撞臉一位AV女優，留言說要先去暖場，被其他網友大讚「懂看」。

▲超胸女球迷。（圖／YouTube／FAST SPORTS，下同）

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這場比賽中場休息時，導播拍到一名帶著兩名女伴的西裝男，三人也開心地對著鏡頭揮手。導播不斷將鏡頭放在一名湖水藍顏色上衣的女子身上，一旁的西裝男也跟著人來瘋，拉著湖水藍衣女的手搖晃。

導播看畫面太美直接鎖定90秒，YT頻道「FAST SPORTS」也直接剪輯出來放上頻道，吸往大量網友前來朝聖留言「一個懂事一個董事長」、「感謝導播 這絕對有H罩杯 大到爆」、「這麼久還沒有IG 不符合網友的效率」；許多網友敲碗IG，但目前還沒人找出分享，就有人留言說「等等去複習一下小花暖」、「懂看」、「內行XD」。

▲AV女優小花暖，擁有F罩杯傲人上圍（。圖／翻攝IG／ohana.non628）

小花暖出生2001年，擁有甜美聲線，F級巨乳以及蜜桃巨臀，身材火辣，目前是C-more旗下女優。她最著名的是出道作連續3週獲得排行第一，甜美嬌音叫老司機難以招架，鏡頭近距離拍她臉蛋更是色氣破表。