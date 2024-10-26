嘉榮多語言影音衛教服務上線　守護高齡者、榮民醫療安全

▲▼ 嘉義榮院推行多語言影音衛教服務，提升高齡者、榮民(眷)及外籍病患醫療安全 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中榮總嘉義分院為提升健康照護水準，護理部團隊以多媒體製作「教您正確服藥」的國語、台語版影片，為長者及高齡榮民(眷)病患居家用藥安全盡一份心力。此外，精神病房團隊也把各式衛教單張語音化，並翻譯成國與、泰語、日語、英語等，讓外籍病患及家屬感受嘉榮醫療的親切友善，可以輕鬆學習自我照護技巧，享有更高品質的生活。

嘉榮精神病房護理長石玉玲說到，臨床經常遇到病患對服藥時間產生疑問，或對衛教單張理解不易等情形，因此病房護理團隊集思廣益，製作語音化衛教單張，內容涵蓋「身心病症藥物服用指導」、「情緒管理」、「出院後自我照顧」、「過動兒照顧」、「躁鬱症患者照顧技巧」、「拒絕毒品」、「認識菸酒危害」等11個主題，除了國語語音，還翻譯有英語、日語、泰語、越語及印尼語共6種語言QR code，讓醫病溝通能夠跨過語言隔閡，更加便利無礙。

嘉義榮院護理部主任張蘭英強調，本院護理團隊一直用心體會每位病患的需求，尤其是長者、高齡榮民(眷)及弱勢病患，並持續精進改善。這次將醫療、科技與人文結合應用，將衛教訊息以平台影音及QR CODE掃描方式呈現，不但可以進一步確保提供給病患及家屬標準化、一致性的完整衛教資訊，也希望能讓病患感受到嘉榮醫療的多元友善與醫護人員的用心及關懷，同時，達到降低資源消耗的目標，貫徹嘉灣榮院實踐ESG環境保護與社會責任的決心。