減重神藥爆紅　製藥產業恐面臨「泡沫效應」

▲減重藥物需求暴增，製藥業成長動能集中，恐面臨潛在的「泡沫效應」。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

顧問機構Deloitte周一發布的一份報告指出，隨著減重與糖尿病藥物需求暴增，這股高度集中於少數產品的趨勢，正讓大型藥廠面臨潛在的「泡沫效應」。

減重神藥需求暴增 把藥廠研發報酬率推上高點

根據外媒CNBC報導，Wegovy、Zepbound等藥物的市場需求，已把研發報酬率推升至多年來新高，同時也掩蓋了產業其他領域所面臨的壓力。

Deloitte報告揭露，全球前20大藥廠的研發報酬率已連續3年上升，2025年來到7％，但成長幾乎來自預期收益較高的藥物，例如類升糖素胜肽受體促效劑（GLP-1）等。

減重藥銷售預估占比飆升 16年來首度超越腫瘤藥

報告指出，減重藥物在後期研發的銷售預估占比已達25％，對比2022年的1％大幅攀升，這是16年來腫瘤藥物（20％）首度被超越。這樣的轉變，也讓藥廠更容易受到特定治療領域衝擊的影響。

外界預期，減重與糖尿病藥物將占2025年後期研發產品商業收入約38％。若排除GLP-1與GIP等產品，整體產業的研發報酬率將大幅下滑至2.9％，較2024年的3.8％明顯降低。

動能強勁 但藥廠面臨是否追高的抉擇

Deloitte生命科學與醫療保健合夥人隆特（Hanno Ronte）表示，該產業仍受惠於強勁動能，持續吸引投資目光，但競爭加劇正在限縮機會，「問題在於，你是要繼續加碼押注這個領域，這就是泡沫，還是你要選擇『我們要去找下一波科學浪潮』？」

少數重磅藥撐起大部分預期銷售額 集中風險前所未見

Deloitte報告指出，製藥業的未來價值日益集中在少數幾款重磅藥物上。2025年，預計有108款「重磅藥物」，即年銷售額超過10億美元的藥物正在研發中。不過，這些重磅藥物中，有54款僅佔所有後期研發藥物的9％，卻預計將貢獻約70％的預期總銷售額。

Deloitte生命科學總監查普曼（David Chapman）表示，「我們現在看到的集中程度前所未見，少數幾項資產就足以拉高整個產業的投資報酬率。不過，這也代表市場競爭會更激烈，產業也更容易受到臨床試驗、監管審查或市場准入變化的衝擊。在這種高風險環境下，每項藥物的開發成本又持續上升，如今平均每項資產已增加5億美元，使壓力進一步加劇。」