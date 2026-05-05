挺美AI領先地位　黃仁勳：中國不應獲得「輝達最先進晶片」

▲黃仁勳4日出席「米爾肯研究所全球會議」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）4日表示，中國不應取得該公司的最先進晶片，支持美國在人工智慧領域保持領先。與此同時，他也持續推動較舊世代晶片在中國銷售。

支持美國領先 黃仁勳表態

《日經新聞》報導，黃仁勳出席洛杉磯「米爾肯研究所全球會議」（Milken Institute Global Conference）時，被問及中國是否應該擁有「最新、最強大的晶片」。

他直接回答「不」，並表示美國應該在AI領域保持優先，「我們大力支持美國擁有世界第一、數量最多、最頂尖的」技術與資源。

黃仁勳也呼籲華府允許美國半導體業者持續在全球市場競爭，包含中國市場在內。他指出，美國科技公司在全球競爭中，有助於提高美國出口量，「透過增加稅收，我們能夠改善經濟安全，而這也有助於國家安全。」

▼輝達在全球AI晶片市場占有領導地位。（圖／路透）



H200銷售前景 北京也在拿捏

H200是一款高端AI處理器，比輝達為因應美國出口限制，專門為中國市場設計的H20更為先進，但落後於Blackwell與下世代Rubin產品。

美國總統川普去年12月表示，只要政府能夠抽成25%，他就允許輝達把H200賣給「獲批准」的中國客戶。今年稍早，輝達獲得了H200的官方出口許可，黃仁勳則在3月透露已獲得許多中國客戶的訂單。

黃仁勳今年1月在美國消費電子展（CES）上表示，Blackwell與Rubin晶片遲早會進入中國市場，暗示H200無法永保競爭力。

不過，H200最終能否順利出貨至中國，將取決於北京的決策，也就是輝達是否能將晶片銷往這個全球第2大AI市場，以及能夠銷售多少數量。

《日經亞洲》此前報導，中國正在研擬H200等輝達產品的相關規則，試圖在扶植本土晶片產業、滿足本土科技業者對高階硬體的需求之間取得平衡。

美國總統川普預計5月14至15日訪問北京，屆時貿易議題可能成為與習近平會談的焦點之一。