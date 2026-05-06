150人受困！漢他病毒郵輪「西班牙將接手」　疑似病例包括船醫

記者吳美依／綜合報導

荷蘭籍郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）傳出漢他病毒疫情，已造成3人死亡，另外7人出現症狀，疑似感染者包括船醫。船上3人預計未來幾小時透過醫療直升機撤離，而西班牙已宣布接收該船。

郵輪往哪去？西班牙將接手

▲荷籍郵輪洪迪斯號（MV Hondius）疑似爆發漢他病毒疫情。（圖／路透）

「洪迪斯號」3月從阿根廷南端的烏蘇懷亞（Ushuaia）出發，途經南極大陸、聖赫勒拿島等地，5月3日至今停泊於西非維德角（Cape Verde）外海。

目前船上約有150名乘客滯留。船東表示他們正接受「嚴格預防措施」。正在等待撤離的3人，包括船醫等2名需要醫療照護的工作人員，以及1名與病歿德籍患者同行的旅客。

西班牙衛生部表示，官員正在評估哪些乘客必須在維德角就地緊急撤離，其餘乘客則將隨船前往加那利群島（Canary Islands），預計3、4天內抵達。郵輪業者Oceanwide Expeditions則透露，目標港口為「大加那利島（Gran Canaria）或特納里費島（Tenerife）」。

▼洪迪斯號目前停泊在維德角外海。（圖／達志影像／美聯社）

西班牙衛生部說明，乘客與船員抵達加那利群島後，將在隔離空間接受檢查與照護，全程避免與居民及醫護人員直接接觸，確認健康狀況後，方可各自返國。

西班牙衛生部指出，WHO曾坦言維德角無法執行這項任務，「加那利群島是距離最近且具備必要能力的地點。西班牙有道德與法律義務援助這些人，其中許多人都是西班牙公民。」

病患情況如何？目前2例確診

根據WHO最新通報，船上目前發現7起漢他病毒病例，包括2起確診病例與5起疑似病例。確定感染的分別是病歿荷籍女性與一名已在南非治療的69歲英國男性。

這場疑似病情共造成3人死亡，病歿荷籍女性的70歲丈夫也過世了，但他尚未確診漢他病毒。5月2日去世的德籍旅客也尚未確定染疫。

▼電子顯微照片顯示漢他病毒（Hantavirus）粒子。（圖／VCG）

疫情來源仍不明 WHO未排除人傳人

世衛組織（WHO）流行病防範主任凡科霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，漢他病毒潛伏期約為1至6週，患病乘客在4月6日至28日期間出現症狀，包括「發燒、腸胃道症況，病情迅速發展為肺炎、急性呼吸窘迫症候群及休克。」

她指出，「我們確實知道部分病例之間存在非常密切的接觸，人傳人肯定不能被排除」，但強調對公眾風險仍低，「這不是像流感或新冠那樣傳播的病毒。」

目前僅有發現於阿根廷與智利的漢他病毒「安地斯毒株」部分病例曾出現人傳人證據。WHO懷疑就是該毒株感染了船上旅客，正在等待病毒基因定序結果，證實這項推測。

目前尚不清楚疫情如何發生。WHO目前假設，那對荷蘭夫妻在郵輪之外的地方被感染，或許是登船之前在阿根廷感染，這趟南極自然探險之旅停靠的各座島嶼也可能存在感染源。

▼漢他病毒初期症狀類似流感。（示意圖／記者陳俊宏攝）



漢他病毒是什麼？

漢他病毒通常由齧齒類動物的唾液或排泄物傳播。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資訊，儘管該病毒較為罕見，但致命性不低，大約38%出現呼吸道症狀的病患會死亡。

其初期症狀類似流感，包括疲勞、發燒、畏寒與頭痛。但隨著時間推移，病毒會損害心臟、肺部與腎臟，導致患者嚴重呼吸困難、器官衰竭甚至死亡。

由於漢他病毒目前沒有特定療法，只能針對症狀進行舒緩及支持性治療。出現嚴重呼吸困難的病患可能需要插管。