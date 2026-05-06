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Shein涉將歐洲用戶「個資傳中國」　愛爾蘭出手調查

▲▼中國快時尚Shein。（圖／路透）

▲ 中國快時尚品牌Shein。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

愛爾蘭資料保護委員會（DPC）5日宣布，已對中國快時尚電商巨頭希音（Shein）展開調查，聚焦該公司是否將歐洲用戶個資傳輸至中國，成為Shein自2023年在都柏林設立歐洲、中東及非洲（EMEA）總部以來，首度面臨隱私合規調查。

根據《路透》，DPC表示，此次調查將檢視Shein都柏林總部遵守歐盟《通用資料保護規則》（GDPR）相關義務的程度。依據GDPR規定，個資一旦傳輸至歐盟境外，必須受到與歐盟內部同等程度的保護，否則業者將面臨罰則。

DPC列戰略重點　劍指個資傳中議題

DPC副專員陶艾爾（Graham Doyle）強調，近期監管行動及來自多國歐洲監管機構的投訴，使得資料傳輸中國的議題備受關注，此次對Shein的調查已列為DPC戰略重點。

DPC去年也曾以TikTok未能妥善保護用戶資訊為由，祭出5.3億歐元（約195億台幣）罰款，並下令暫停向中國傳輸數據，目前因TikTok提起上訴而暫緩執行，正等待愛爾蘭法院裁決最終結果。

Shein回應：完全致力遵守規範

面對外界質疑，Shein一名發言人表示，公司近幾月來已持續和DPC就資料保護政策進行溝通，並強調，「我們極為重視資料保護義務，完全致力於遵守GDPR及所有適用的資料保護法規」。

由於全球眾多科技龍頭企業歐洲區總部均設於愛爾蘭，DPC因此成為歐盟層級主要資料監管機構之一，2020年以來累計已就GDPR違規案件開罰逾40億歐元。

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