　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

美伊波灣交火「停火仍有效」　美防長：數百艘船正排隊要通過海峽

▲▼美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國國防部（戰爭部）5日在五角大廈召開記者會，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，自由計畫（Project Freedom）開始後，美軍已確保有一條航道可以通過荷莫茲海峽，數百艘船正在排隊準備通過，他也說，儘管美軍與伊軍一度海峽附近交火，雙方的停火協議仍未結束。

美軍稱確保航道　數百船排隊過海峽

根據美國CNN報導，赫格塞斯表示，自由計畫（Project Freedom）開始後，美軍已確保有一條航道可以通過荷莫茲海峽，數百艘船正在排隊準備通過。他說，「我知道這個結果對於伊朗來說很尷尬，他們聲稱控制了荷莫茲海峽，但事實並非如此，現在來自世界各地的數百艘船隻正在排隊等待通過」。

停火下仍頻出手　伊朗攻擊美軍與商船超過10次

美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也指出，自美伊停火協議生效以來，伊朗已對商船開火9次，並扣押2艘貨船，同時對美軍發動超過10次的攻擊行動，但這些攻擊仍低於美國重啟戰鬥行動的門檻。

凱恩直言，重啟戰鬥行動是一個超出他職權範圍的政治決定，「我只能說，目前衝突的程度還很輕微，只是試探性的挑釁。感覺伊朗正在病急亂投醫，想抓住最後機會」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
輝達攜手6大金融巨頭　引入15.9兆發展AI
美伊停火卡海峽！股市震盪收低　台指期夜盤跌271點
快訊／哥倫比亞7.4強震增至111死　總統宣布緊急狀態

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／哥倫比亞7.4強震增至111死　總統宣布緊急狀態

解放軍攻台首波料鎖定新竹空軍基地　分析曝1缺陷恐24小時內失能

輝達攜手6大金融巨頭　引入15.9兆發展AI

美7月創史上最熱紀錄　氣候變遷推升高溫

川普反向伊朗要求衝突賠償　荷莫茲海峽未談妥和平前景添變數

快訊／哥倫比亞7.4強震「增至77死」　多人受傷被埋

快訊／哥倫比亞7.4強震至少20死　多人受傷被埋

快訊／哥倫比亞7.4強震多人受傷　房屋倒塌、居民哭喊奔逃畫面曝光

新幹線也能睡！日本首推「夜行列車」　車票2天完售、旅客敲碗續辦

快訊／哥倫比亞發生7.4強震　傷亡情況不明

阿信不唱〈流星雨〉最後一句...　把言承旭.周渝民.吳建豪歌唱一輪

百萬網美失蹤3年竟是遭綁架　家屬付贖2400萬仍遭撕票　最毒閨密一手策畫仍逍遙海外

河北彩花認不出博恩、呱吉：工作人員？　親揭理想型...柯震東太帥當管家(?)

姜厚任71歲認愛小24歲女友　七世情緣越挖越玄　5個名字惹議本人爆粗口護愛

肝癌轉移肺部抗癌18年　韓柏檉分享「6字心法」找回健康

長者蛋白質攝取要更多　陳亮恭揭4大來源：想長壽先顧肌肉

澎湖驚傳棄養13子女！媽出走8個月返家　貼手寫告示：我很愛孩子

可能4颱共舞！今明防較大雨勢　周末全台濕

上海打卡點武康路變成「汪洋」

像按下暫停鍵！台中演習空無一人畫面曝　台灣大道瞬間清空

快訊／哥倫比亞7.4強震增至111死　總統宣布緊急狀態

解放軍攻台首波料鎖定新竹空軍基地　分析曝1缺陷恐24小時內失能

輝達攜手6大金融巨頭　引入15.9兆發展AI

美7月創史上最熱紀錄　氣候變遷推升高溫

川普反向伊朗要求衝突賠償　荷莫茲海峽未談妥和平前景添變數

快訊／哥倫比亞7.4強震「增至77死」　多人受傷被埋

快訊／哥倫比亞7.4強震至少20死　多人受傷被埋

快訊／哥倫比亞7.4強震多人受傷　房屋倒塌、居民哭喊奔逃畫面曝光

新幹線也能睡！日本首推「夜行列車」　車票2天完售、旅客敲碗續辦

快訊／哥倫比亞發生7.4強震　傷亡情況不明

「恐龍家長」濫訴元凶竟是教部！　老師1句話害自己被糾纏2年

神外名醫「突失業」　李偉裕公布最新去處

何欣純談「挺藍媽媽」落淚　曾被罵：妳怎跟民進黨一起

北市府演練預演　今下午2時30分暫停洽公

癌症病人吃不下原因　醫：你覺得很香對他可能「太噁了」

快訊／哥倫比亞7.4強震增至111死　總統宣布緊急狀態

阿瀚宣布跟璇璇分手！片尾趁亂出彩蛋　網友傻眼狂問1題

姜厚任女友遭起底「角色很多」　台大學長替她前夫抱不平

Jennie MV同款芭蕾風娃娃鞋是這雙　親民版推薦輕鬆穿出法式優雅

解放軍攻台首波料鎖定新竹空軍基地　分析曝1缺陷恐24小時內失能

【躲白海豚！】華航東京飛台北被迫轉降高雄　颱風天再返松山乘客激動鼓掌

國際熱門新聞

金正恩5萬大軍助普丁　加碼「送女工」畫面曝

哥倫比亞7.4強震　至少20死

哥倫比亞7.4強震　多人受傷、建築坍塌

俄軍嫌「北韓彈藥是垃圾」！金正恩清算23人

馬航降落遭「雷射光照射」　機師瞬間看不見

日男童玩滑水道「遭高速猛撞亡」！

JR東海首推「夜行列車」　車票2天秒殺

哥倫比亞發生7.4強震　傷亡情況不明

投資ETF存到2千萬退休　男半年後重回職場

南韓民眾卻越來越少人吃辛奇？

女「燒成火人」求救　遭潑油點火求饒沒用

「AI性愛機器人」真的要來了！火辣身材165種姿勢全都會　售價曝

仁川機場街友占據插頭尿亂噴　人權團體抗議

澤倫斯基：北韓再派5萬兵援俄　亞洲危險了

更多熱門

相關新聞

美國防部：伊朗停火後仍攻擊美軍逾10次

美國防部：伊朗停火後仍攻擊美軍逾10次

美國國防部（戰爭部）5日在五角大廈召開記者會，美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，自美伊停火協議生效以來，伊朗已對美軍發動超過10次攻擊，儘管雙方4日在荷莫茲海峽發生交火，但他仍堅稱「停火並未結束」。

伊朗外長明訪陸！　北京對當前情勢表態受矚

伊朗外長明訪陸！　北京對當前情勢表態受矚

美空中加油機「飛越波灣」發出緊急代碼

美空中加油機「飛越波灣」發出緊急代碼

軍人海外值勤「11歲愛犬被偷」　警尋獲心碎結局

軍人海外值勤「11歲愛犬被偷」　警尋獲心碎結局

川普點名南韓護航荷莫茲海峽　青瓦台回應了

川普點名南韓護航荷莫茲海峽　青瓦台回應了

關鍵字：

美軍荷莫茲海峽伊朗停火協議自由計畫

讀者迴響

熱門新聞

狼阿公性侵孫女被起訴　2女兒也遭毒手

金正恩5萬大軍助普丁　加碼「送女工」畫面曝

長征七號A發射失敗！升空85秒空中爆炸

上半年實質薪資創近9年新高！7成員工低於平均

劉嘉玲撞錶周杰倫

獨／螺絲廠小開男模斷魂！父母悲痛認屍：疑遭他殺

金門消防破門驚見夫妻遺體

巨城最新吃到飽「URBAN PARADISE」8/17試營運

怒砸碎觀音像　24歲靈異直播主「姜小柔」車禍死亡

愛愛一半「快尿出來」急煞車！網笑：勇敢點　殘酷真相曝

哥倫比亞7.4強震　至少20死

大便超順竟罹癌！他肚痛驚見「潰爛巨瘤」　醫揭2關鍵

遇到靈魂伴侶是什麼感覺

晚餐提早1小時會怎樣？營養師點名「身體5變化」

快訊／4縣市大雨特報　午後全台變天

更多

最夯影音

更多
阿信不唱〈流星雨〉最後一句...　把言承旭.周渝民.吳建豪歌唱一輪

阿信不唱〈流星雨〉最後一句...　把言承旭.周渝民.吳建豪歌唱一輪
百萬網美失蹤3年竟是遭綁架　家屬付贖2400萬仍遭撕票　最毒閨密一手策畫仍逍遙海外

百萬網美失蹤3年竟是遭綁架　家屬付贖2400萬仍遭撕票　最毒閨密一手策畫仍逍遙海外

河北彩花認不出博恩、呱吉：工作人員？　親揭理想型...柯震東太帥當管家(?)

河北彩花認不出博恩、呱吉：工作人員？　親揭理想型...柯震東太帥當管家(?)

姜厚任71歲認愛小24歲女友　七世情緣越挖越玄　5個名字惹議本人爆粗口護愛

姜厚任71歲認愛小24歲女友　七世情緣越挖越玄　5個名字惹議本人爆粗口護愛

肝癌轉移肺部抗癌18年　韓柏檉分享「6字心法」找回健康

肝癌轉移肺部抗癌18年　韓柏檉分享「6字心法」找回健康

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面