美伊波灣交火「停火仍有效」　美防長：數百艘船正排隊要通過海峽

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國國防部（戰爭部）5日在五角大廈召開記者會，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，自由計畫（Project Freedom）開始後，美軍已確保有一條航道可以通過荷莫茲海峽，數百艘船正在排隊準備通過，他也說，儘管美軍與伊軍一度海峽附近交火，雙方的停火協議仍未結束。

美軍稱確保航道 數百船排隊過海峽

根據美國CNN報導，赫格塞斯表示，自由計畫（Project Freedom）開始後，美軍已確保有一條航道可以通過荷莫茲海峽，數百艘船正在排隊準備通過。他說，「我知道這個結果對於伊朗來說很尷尬，他們聲稱控制了荷莫茲海峽，但事實並非如此，現在來自世界各地的數百艘船隻正在排隊等待通過」。

停火下仍頻出手 伊朗攻擊美軍與商船超過10次

美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也指出，自美伊停火協議生效以來，伊朗已對商船開火9次，並扣押2艘貨船，同時對美軍發動超過10次的攻擊行動，但這些攻擊仍低於美國重啟戰鬥行動的門檻。

凱恩直言，重啟戰鬥行動是一個超出他職權範圍的政治決定，「我只能說，目前衝突的程度還很輕微，只是試探性的挑釁。感覺伊朗正在病急亂投醫，想抓住最後機會」。