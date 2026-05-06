　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

無視伊朗不停攻擊　美國防部：未達「重啟作戰」門檻

▲▼ 美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）。（圖／路透）

▲美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）5日表示，自美伊停火協議生效以來，伊朗的軍事行動，包括對商船開火、扣押兩艘船隻、攻擊美軍等，都未達到「重啟作戰的門檻」。

赫格塞斯、凱恩聯合說明　稱美伊停火仍未結束

根據路透社報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與凱恩周二一同出席聯合記者會。赫格塞斯表示，儘管美伊在波斯灣互相交火、並為爭奪荷姆茲海峽的控制權而角力，但雙方停火「並未結束」。

赫格塞斯說，美方已成功確保一條通過這條關鍵水道的航道，且有數百艘商船正排隊準備通行。華府正試圖打破伊朗自2月28日衝突爆發以來，對海峽施加的「掐喉式封鎖」，「我們知道伊朗對這個事實感到難堪。他們說自己控制海峽，但他們並沒有。」

▲▼美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

伊朗仍持續攻擊　但尚未達重啟戰爭門檻

凱恩表示，伊朗周一曾對阿曼發動一次攻擊，並對阿拉伯聯合大公國（UAE）發動三次攻擊，但至少「到目前為止，今天比較平靜」。

凱恩指出，自4月7日宣布停火以來，伊朗曾9次向商船開火，並扣押兩艘貨櫃船，還攻擊美軍超過10次。不過，這些攻擊仍「低於重啟主要作戰行動的門檻」。

赫格塞斯強調是否違反停火　最終由川普拍板

當媒體再次問及與伊朗的停火是否仍然成立時，赫格塞斯強調「停火沒有結束」、「我們說過我們會防衛，而且會強勢防衛，我們確實做到了。伊朗知道這點。至於是否有任何升級情勢構成違反停火，最終由總統決定。」

▲▼美軍開始在荷莫茲海峽執行掃雷任務。（圖／美軍中央司令部）

▲美軍在荷莫茲海峽執行任務。（圖／美軍中央司令部）

川普暫停「自由計畫」　觀察最終協議能否完成簽署

美國總統川普4日發起「自由計畫」（Project Freedom）行動，派海軍護送受困油輪穿越海峽，儘管行動僅維持一天便宣告暫停。不過，美軍證實，已擊沉6艘伊朗快艇，並攔截伊朗發射的巡弋飛彈與無人機。

川普今天稍早在自家社群指出，基於巴基斯坦及其他國家的請求，並考量美方在對伊行動中取得軍事進展，以及與伊朗代表就最終協議出現重大突破，「自由計畫」將暫停一段時間，以觀察相關協議是否能順利完成並正式簽署。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 1 6141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不藏了！傳說中「高鐵新車超豪艙」曝光
愛爾麗針孔「可遠端遙控」　檢警大驚：恐外流
全球GDP恐重摔3％！　台灣被點名「重災區」
校隊教練性侵4少女！　體育館、摩鐵下手
快訊／光澤診所也爆針孔偷拍！「新北5分店」遭搜索
獨／知名咖啡廳爆偷拍！針孔藏廁所芳香劑錄10年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

致死率最高6成卻難擴散　專家揭漢他病毒「最大弱點」

砲擊首爾新武器！北韓公開155mm自走砲　年底前部署南韓邊境

全球GDP恐重摔3％！荷莫茲封鎖　台灣被點名「能源危機重災區」

黃仁勳要陪川普訪中？一句話「高EQ回應」　網讚：給足老大面子

川普封鎖失敗？　CIA揭伊朗靠「油輪」續命：至少再撐4個月

頭髮剪壞氣炸「怒捅美髮師」　女客背後突襲瞬間曝光

金正恩替陣亡士兵蓋紀念館！BBC靠衛星揭密：北韓至少2300人戰死

川普訪中前「急於結束伊朗戰爭」　美前官員：避免談判居劣勢

迪士尼郵輪員工「持兒童性影像」　乘客目睹服務生、廚師當場被捕

美伊開打前爆神操作！70億美元精準「放空油價」　狂賺數億暴利

淡水變身戶外畫室！300童席地寫生　利百代打造最有感創作體驗

愛爾麗總裁常如山聲押

愛爾麗陷針孔偷拍風暴　設備商連拔10主機滅證！總裁常如山上銬　顧客憂「腿開開看光光」謝金燕切割

愛爾麗偷拍總裁聲押！常如山「狼狽上銬」險跌倒　候審室過夜

黃子佼藏兒少性影像案免囚！　最高法院駁回上訴緩刑定讞

全台放晴衝破30℃！梅雨鋒面接近再降溫 放晴時間點出爐

不滿15犬被沒入　彰化男竟「徒手狂毆」動保女科員！

錄ASMR變成狗狗腳步聲合輯　媽媽當場崩潰氣炸啦

行政院推動「育嬰留停津貼6+1」　雙親請滿6個月育嬰假可各多領1個月

朝天宮前董事長母子被圍毆　曾蔡美佐遭重摔骨裂6人受傷

致死率最高6成卻難擴散　專家揭漢他病毒「最大弱點」

砲擊首爾新武器！北韓公開155mm自走砲　年底前部署南韓邊境

全球GDP恐重摔3％！荷莫茲封鎖　台灣被點名「能源危機重災區」

黃仁勳要陪川普訪中？一句話「高EQ回應」　網讚：給足老大面子

川普封鎖失敗？　CIA揭伊朗靠「油輪」續命：至少再撐4個月

頭髮剪壞氣炸「怒捅美髮師」　女客背後突襲瞬間曝光

金正恩替陣亡士兵蓋紀念館！BBC靠衛星揭密：北韓至少2300人戰死

川普訪中前「急於結束伊朗戰爭」　美前官員：避免談判居劣勢

迪士尼郵輪員工「持兒童性影像」　乘客目睹服務生、廚師當場被捕

美伊開打前爆神操作！70億美元精準「放空油價」　狂賺數億暴利

澳洲推天然氣新制限制出口　經濟部：不影響台灣採購合約

照X光險沒命！彰基「機頭突斷裂」重砸病患　衛生局立即稽查

為原鄉孩子拚了！林智勝答應賈永婕挑戰101登高　笑爬4樓就喘

愛爾麗吹哨者始末還原　一篇文扳倒醫美帝國

《刺客教條黑旗》重製實機曝光　「潛行回歸」玩家水下自由探索

Sandy當伴娘哭了！「台上遇突發狀況」致詞鬆口婚姻真心話：會更好的

愛爾麗台中會員搶退費！苦等3hrs抓狂　門口貼「禁止攝影」超諷刺

沈慶京欠賭債32億！為救威京掏空中石化近百億　員工力勸遭粗話痛罵

快訊／印尼女移工涉賣假藥、仲介人工流產！　北檢訊後聲押

陸女子懷孕照超音波找不到寶寶　仔細找才發現極罕見在腹主動脈旁

徐乃麟砸400萬帶家人出國　「來回商務艙」全買單

國際熱門新聞

快訊／美法院裁定：川普10％對等關稅不成立

OL轉行陪酒1周上班2天　月賺6萬喊幸福

重新審查對中協議　宏都拉斯考慮與台復交

BTS登墨西哥總統府！下方5萬ARMY超震撼

中國油輪首度在荷莫茲被打！甲板起火

宅配滲出黃色「尿騷味」液體　物流司機認了

包裹泡在「腥臭黃水」中！　竟是宅配司機憋不住尿尿

美軍穿越荷莫茲海峽遇襲　對伊朗進行打擊

美股收黑313點　市場緊盯美伊動向

美伊荷莫茲互轟　川普：停火協議仍有效

全球GDP恐摔3％　台灣被點名能源危機重災區

日本「羽球女神」黑化了！　粉絲看不出是同一人

黃仁勳「高EQ回應」是否陪川普訪中

川習將會　學者：川普不會拿台交換經貿協議

更多熱門

相關新聞

拜仁凱恩連兩年榮膺最佳射手破紀錄

拜仁凱恩連兩年榮膺最佳射手破紀錄

台灣時間18日凌晨，聯賽提前奪冠的拜仁慕尼黑在最後一輪比賽中4比0完封霍芬海姆，以大勝之姿結束今年德甲賽季；陣中主將凱恩（Harry Kane）更是憑藉著26個聯賽進球，連兩年榮膺最佳射手。凱恩也成為德甲歷史上，第一位在生涯前兩個賽季都獲得最佳射手的球員，創下紀錄。

拜仁3比0戰勝柏林聯穩居德甲榜首

拜仁3比0戰勝柏林聯穩居德甲榜首

拜仁慕尼黑4比0痛宰斯圖加特奪勝

拜仁慕尼黑4比0痛宰斯圖加特奪勝

拜仁1比1勒沃庫森　開季5戰保持不敗

拜仁1比1勒沃庫森　開季5戰保持不敗

拜仁歐冠狂進9球　凱恩大四喜創紀錄

拜仁歐冠狂進9球　凱恩大四喜創紀錄

關鍵字：

凱恩

讀者迴響

熱門新聞

BMW臨停被賓士爆撞　網狂問：小孩坐哪

男看電視「突大叫一聲」猝逝　弟淚揭危險因子：血糖失控

46歲網紅日灌3瓶白酒　死前幻覺哭喊爸媽

女孩慘死高空滑索　同伴喊「沒綁緊」嚇她

半個台灣又要變天！大雨2熱區出爐

晚安小雞爆柬監獄200元買半套　獄方怒轟造謠

大UU放桌上！桃園女警「IG辣照被挖出」

網友追問「愛爾麗吹哨者」被炎上！　身分肉搜疑是內鬼

味醂不唸ㄌㄧㄣˊ？教育部揭正解

0050大換血成「台積電+沒聽過的」　2類股被批拖油瓶

即／愛爾麗偷拍　常如山3人羈押禁見

曾蔡美佐遭摔傷送醫　長孫控對方有備而來

Lulu度蜜月逛街到一半「突蹲地痛哭」

女攀雪山失聯！網傳有募資救人「跑山獸打臉」

28歲房仲子杰睡夢中走了！600元拚到年收600萬　醫曝猝死前4警訊

更多

最夯影音

更多
淡水變身戶外畫室！300童席地寫生　利百代打造最有感創作體驗

淡水變身戶外畫室！300童席地寫生　利百代打造最有感創作體驗
愛爾麗總裁常如山聲押

愛爾麗總裁常如山聲押

愛爾麗陷針孔偷拍風暴　設備商連拔10主機滅證！總裁常如山上銬　顧客憂「腿開開看光光」謝金燕切割

愛爾麗陷針孔偷拍風暴　設備商連拔10主機滅證！總裁常如山上銬　顧客憂「腿開開看光光」謝金燕切割

愛爾麗偷拍總裁聲押！常如山「狼狽上銬」險跌倒　候審室過夜

愛爾麗偷拍總裁聲押！常如山「狼狽上銬」險跌倒　候審室過夜

黃子佼藏兒少性影像案免囚！　最高法院駁回上訴緩刑定讞

黃子佼藏兒少性影像案免囚！　最高法院駁回上訴緩刑定讞

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面