無視伊朗不停攻擊　美國防部：未達「重啟作戰」門檻

▲美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）5日表示，自美伊停火協議生效以來，伊朗的軍事行動，包括對商船開火、扣押兩艘船隻、攻擊美軍等，都未達到「重啟作戰的門檻」。

赫格塞斯、凱恩聯合說明 稱美伊停火仍未結束

根據路透社報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與凱恩周二一同出席聯合記者會。赫格塞斯表示，儘管美伊在波斯灣互相交火、並為爭奪荷姆茲海峽的控制權而角力，但雙方停火「並未結束」。

赫格塞斯說，美方已成功確保一條通過這條關鍵水道的航道，且有數百艘商船正排隊準備通行。華府正試圖打破伊朗自2月28日衝突爆發以來，對海峽施加的「掐喉式封鎖」，「我們知道伊朗對這個事實感到難堪。他們說自己控制海峽，但他們並沒有。」

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

伊朗仍持續攻擊 但尚未達重啟戰爭門檻

凱恩表示，伊朗周一曾對阿曼發動一次攻擊，並對阿拉伯聯合大公國（UAE）發動三次攻擊，但至少「到目前為止，今天比較平靜」。

凱恩指出，自4月7日宣布停火以來，伊朗曾9次向商船開火，並扣押兩艘貨櫃船，還攻擊美軍超過10次。不過，這些攻擊仍「低於重啟主要作戰行動的門檻」。

赫格塞斯強調是否違反停火 最終由川普拍板

當媒體再次問及與伊朗的停火是否仍然成立時，赫格塞斯強調「停火沒有結束」、「我們說過我們會防衛，而且會強勢防衛，我們確實做到了。伊朗知道這點。至於是否有任何升級情勢構成違反停火，最終由總統決定。」

▲美軍在荷莫茲海峽執行任務。（圖／美軍中央司令部）

川普暫停「自由計畫」 觀察最終協議能否完成簽署

美國總統川普4日發起「自由計畫」（Project Freedom）行動，派海軍護送受困油輪穿越海峽，儘管行動僅維持一天便宣告暫停。不過，美軍證實，已擊沉6艘伊朗快艇，並攔截伊朗發射的巡弋飛彈與無人機。

川普今天稍早在自家社群指出，基於巴基斯坦及其他國家的請求，並考量美方在對伊行動中取得軍事進展，以及與伊朗代表就最終協議出現重大突破，「自由計畫」將暫停一段時間，以觀察相關協議是否能順利完成並正式簽署。