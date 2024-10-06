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捐錢給宅男聖地！他收到20Kg「成人遊戲」　網笑：可以瑟瑟了

原PO繳稅給秋葉原。（示意圖／達志／美聯社）

▲被譽為「宅男聖地」的秋葉原。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

日本2008年推用捐「故鄉稅」省下稅金制度。就有一名日本網友表示，他近日繳稅給「宅男聖地」秋葉原，收到的回禮是超經典成人遊戲，讓人笑回，「可以瑟瑟了」。

原PO在社群平台Ｘ發文指出，他繳稅給東京秋葉原，拿到的回禮竟然是成人色情遊戲，重達20公斤重，讓他看到笑。

文章曝光後，也有人留言，《同級生2》、《ToHeart》、《百鬼》等遊戲，都是2000年的經典之作，如果真的能回仿佛時光倒流。不過也有人說，這些遊戲用現在電腦可能玩不了，更有眼尖網友表示，有兩片相同。

原PO收到的回禮是超經典成人遊戲。（圖／翻攝X）

▲原PO收到的回禮是超經典成人遊戲。（圖／翻攝X）

據悉，日本政府為了縮短城鄉差距，讓住在都市的民眾可以選擇納稅、捐款「故鄉稅」，或是買土產給鄉親來減免稅金；而各地的鄉村也會拿精緻禮盒，回禮給納稅人，如宮崎縣都城市有黑毛和牛，北海道紋別市會給扇貝、章魚等，白糠町會給帝王鮭魚、鮭魚卵等海鮮，山形縣西川町會給佐藤錦櫻桃，岩手縣奧州市送一等米，而在日工作的外國人也可以抵稅。

此外，去年也有一名網友分享趣事，他也繳了故鄉稅，該地區贈送10公斤馬鈴薯，不過他因為工作太忙就把馬鈴薯忘在家中儲藏室，怎料妻子開門發現，馬鈴薯全發芽，直接超過紙箱，看起來就像珊瑚礁。

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