「3生肖」10月強勢翻身！貴人提拔「事業、財富」雙收

▲10月份有3個生肖運勢大爆發。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

2024年已剩3個月，不少人都期望在最後一季能夠運勢大開，事業能更上一層樓。而明天即將迎來10月，根據命理專欄「十二生肖運勢」分析指出，10月將是3生肖的幸運月份，將強勢翻身，迎來事業、財運和人際關係等方面的好運，且總有貴人相挺，無論生活或事業都有意想不到的收穫，這3生肖分別是虎、馬、兔。

●生肖虎

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10月份將步入「三合貴人」、「梟神坐財」之大吉運，在遇到困難時，常能化險為夷，得到貴人的幫助和提拔，名利雙收，廣受好評。這段時間可以期待在金錢方面有一些意想不到的好消息，比如意外之財或獎金。工作上的表現將得到上司的高度讚賞，可能會有晉升的機會。生活中也會感受到事事順心，家庭和財務狀況都有所提升。

●生肖馬

10月份將步入「三合貴人」之吉運，在貴人運強勁的月份，做什麼都得心應手，職場生活順利，收入穩步增長，心情愉悅。延續上個月的好運，事業將取得明顯進展，工作效率高，能夠按時完成各項任務。在人際關係方面，將與同事和主管建立良好關係。如果能夠專注自我提升，未來將有更多的收入機會。此外，財運也相當不錯，無論是正財還是偏財，都有望獲得可觀的回報。

●生肖兔

10月份將步入「六合貴人」之吉運，貴人助力強勁，財富和事業穩健發展，感情生活順利美滿，基本上沒什麼煩心事。隨著人脈關係擴大，將得到貴人的幫助，事業發展順利，收入穩定增長。工作表現將得到認可，團隊合作愉快，遇到困難時也能得到他人幫助。整體來說，將度過一個非常順利和成功的時期。

◎民俗說法，僅供參考。

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