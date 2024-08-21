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連珍羚揭下一步動向！簽名被上網拍賣　驚呼：原來可以賣這麼高

▲▼連珍羚和吳佳穎透露接下來的計畫。（圖／記者張乃文攝）

▲連珍羚和吳佳穎透露接下來的計畫。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

柔道國手連珍羚參加本屆巴黎奧運止步16強，她曾說「會在柔道一直摔到不想摔為止」，因此下一步也引發關注。她今（21）日出席記者會時表示，剛比完賽的一、兩個月還是會先休息，等到九月回去日本再和會社的教練討論下一步計畫。射擊選手吳佳穎說，短期規劃名古屋亞運，長期則是會朝著洛杉磯奧運努力。

連珍羚和吳佳穎今日一同出席衛教記者會。被問到奧運後的規劃，連珍羚說，目前尚未跟會社談，因為剛比完賽，這一、兩個月會先好好休息，等到九月底再和教練討論下一步計畫。

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吳佳穎表示，自己目前短期規劃會專注在名古屋亞運，長期則是洛杉磯奧運，同樣都會盡自己最大努力。

比賽過後，多位國手在社群媒體上的活躍受到民眾關注，連珍羚提到，現在社群影響力相當大，也希望透過自己的影響力，讓更多人了解柔道這項運動。不過，日前舉辦簽名會，後續卻發現，有人在網購平台販售她的簽名照海報、簽名板，讓她直呼，「這樣之後真的不知道要怎麼幫大家簽名了」。

連珍羚今天再被問及此事，她開玩笑表示，一開始很驚訝「原來可以賣那麼高」，但還是呼籲大家可以好好珍惜、保存，對選手而言也是一份尊重。

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