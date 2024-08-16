39歲男命喪柬埔寨！英家屬認屍見最後一面　驚見陌生老人遺體

▲當凱文奈汀格遺體被運回英國時，早已嚴重腐爛，無法辨認。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

英國39歲男子凱文奈汀格（Kevin Nightingale）在柬埔寨當老師時過世，時隔約1個月，遺體運回英國，但當死者家屬前往殯儀館認屍時，卻發現眼前遺體是一名已故的70多歲高齡者，感到震驚，又歷經一段時間，凱文奈汀格遺體才真的被運回來，但那時早已嚴重腐爛，無法辨認。

BBC、每日郵報報導，凱文奈汀格在柬埔寨茶膠省生活教書已有10年，熱愛在當地的工作，孩子們稱他為英俊老師。到了今年5月，凱文奈汀格無故曠職2天，一名同事前去他的住處查看，這才發現他陳屍家中。

柬埔寨當局表示，凱文奈汀格因心臟病發作，從樓梯摔下死亡。家屬籌措7500英鎊（約新台幣31.2萬元）費用，要把凱文奈汀格遺體運回英國，並由柬埔寨殯葬業者Evergreen Funeral Services協助安排相關事宜。

然而一個月之後，當死者母親湯普森（Maureen Thompson）與另外兩名兒子前往認屍時，卻發現眼前是一具77歲加拿大陌生男子的遺體，感到震驚恐懼。又等了一段時間，家屬才真正見到凱文奈汀格的遺體，但那時遺體早已嚴重腐爛到幾乎認不出來。

凱文奈汀格已於7月25日安葬在已故奶奶旁邊。針對遺體送錯的狀況，儘管柬埔寨殯葬業者已經退款，但家屬仍認為應該要有人負起責任，因為把39歲與70多歲死者遺體搞混的錯誤令人難以理解。