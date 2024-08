39歲男命喪柬埔寨！英家屬認屍見最後一面　驚見陌生老人遺體

▲當凱文奈汀格遺體被運回英國時,早已嚴重腐爛,無法辨認。(示意圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合報導

英國39歲男子凱文奈汀格(Kevin Nightingale)在柬埔寨當老師時過世,時隔約1個月,遺體運回英國,但當死者家屬前往殯儀館認屍時,卻發現眼前遺體是一名已故的70多歲高齡者,感到震驚,又歷經一段時間,凱文奈汀格遺體才真的被運回來,但那時早已嚴重腐爛,無法辨認。

BBC、每日郵報報導,凱文奈汀格在柬埔寨茶膠省生活教書已有10年,熱愛在當地的工作,孩子們稱他為英俊老師。到了今年5月,凱文奈汀格無故曠職2天,一名同事前去他的住處查看,這才發現他陳屍家中。

柬埔寨當局表示,凱文奈汀格因心臟病發作,從樓梯摔下死亡。家屬籌措7500英鎊(約新台幣31.2萬元)費用,要把凱文奈汀格遺體運回英國,並由柬埔寨殯葬業者Evergreen Funeral Services協助安排相關事宜。

然而一個月之後,當死者母親湯普森(Maureen Thompson)與另外兩名兒子前往認屍時,卻發現眼前是一具77歲加拿大陌生男子的遺體,感到震驚恐懼。又等了一段時間,家屬才真正見到凱文奈汀格的遺體,但那時遺體早已嚴重腐爛到幾乎認不出來。

凱文奈汀格已於7月25日安葬在已故奶奶旁邊。針對遺體送錯的狀況,儘管柬埔寨殯葬業者已經退款,但家屬仍認為應該要有人負起責任,因為把39歲與70多歲死者遺體搞混的錯誤令人難以理解。

