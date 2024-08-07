感恩波麗士爸爸辛勞　東勢警分局長感性致贈父親節禮券

▲▼台中市東勢警分局在父親節前夕，警長致贈波麗士爸爸父親節禮券，引起熱烈迴響。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

父親節前夕，台中市東勢警察分局今(7)日下午在分局四樓禮堂，舉辦一場溫馨的父親節慶祝活動。東勢分局長林中興親自在週報會議上，致贈300元的父親節禮券給4位同仁代表，以表達對分局內全體父親同仁的感謝和敬意。





分局長在致詞中感慨地表示，作為一名警察同時也是一名父親，深知這兩種角色的兼顧並非易事。警察的工作性質特殊，經常需要值班、加班，甚至在各種年節假日也無法與家人團聚，這無疑增加了家庭生活的挑戰。然而，這些警察父親們不僅承擔了守護社會安全的重任，還要在有限的時間內，盡力扮演好父親的角色，給予家人最大的支持和關愛。

林中興說：「我知道大家在工作與家庭之間所面臨的壓力和困難。作為一名警察，我們時刻準備著面對各種突發狀況，守護市民的安全；作為一名父親，我們也希望能夠陪伴孩子成長，見證他們的重要時刻。」他的話語中透露出深深的共鳴，引起在場父親同仁的陣陣掌聲。





四名同仁代表接過禮券時，臉上洋溢著感動與感謝之情。他們表示，雖然日常工作繁忙，但來自分局的支持和關懷讓他們感受到溫暖和力量。分局長向全體同仁及天下所有父親們致以最誠摯的祝福，祝願大家父親節快樂，家庭幸福。他強調，分局會一如既往地關注和支持同仁們的工作與家庭生活，讓大家能夠在雙重角色中找到平衡，共同為社會的安定和諧貢獻力量。