　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

感恩波麗士爸爸辛勞　東勢警分局長感性致贈父親節禮券

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼台中市東勢警分局在父親節前夕，警長致贈波麗士爸爸父親節禮券，引起熱烈迴響。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

父親節前夕，台中市東勢警察分局今(7)日下午在分局四樓禮堂，舉辦一場溫馨的父親節慶祝活動。東勢分局長林中興親自在週報會議上，致贈300元的父親節禮券給4位同仁代表，以表達對分局內全體父親同仁的感謝和敬意。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

分局長在致詞中感慨地表示，作為一名警察同時也是一名父親，深知這兩種角色的兼顧並非易事。警察的工作性質特殊，經常需要值班、加班，甚至在各種年節假日也無法與家人團聚，這無疑增加了家庭生活的挑戰。然而，這些警察父親們不僅承擔了守護社會安全的重任，還要在有限的時間內，盡力扮演好父親的角色，給予家人最大的支持和關愛。

林中興說：「我知道大家在工作與家庭之間所面臨的壓力和困難。作為一名警察，我們時刻準備著面對各種突發狀況，守護市民的安全；作為一名父親，我們也希望能夠陪伴孩子成長，見證他們的重要時刻。」他的話語中透露出深深的共鳴，引起在場父親同仁的陣陣掌聲。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

四名同仁代表接過禮券時，臉上洋溢著感動與感謝之情。他們表示，雖然日常工作繁忙，但來自分局的支持和關懷讓他們感受到溫暖和力量。分局長向全體同仁及天下所有父親們致以最誠摯的祝福，祝願大家父親節快樂，家庭幸福。他強調，分局會一如既往地關注和支持同仁們的工作與家庭生活，讓大家能夠在雙重角色中找到平衡，共同為社會的安定和諧貢獻力量。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
新竹山豬攻擊警察　飼主打死牠
星宇航空申請上市　證交所准了
陳詩媛放閃遭人身攻擊！王齊麟哭臉嘆「真的沒必要」　千人聲援
午後雷雨還會更大　「瑪莉亞」颱風生成倒數！路徑往北衝
吳宗憲砲轟公視「不播奧運竟播王建民」！電視台反擊發聲
鄭伊健無預警現身西門町街頭！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

感恩波麗士爸爸辛勞　東勢警分局長感性致贈父親節禮券

中原大學設計學院發揮專業　助力桃園「舊城再生」

桃園「圓夢」捐贈獎助學金30萬　資助15所國小弱勢學童

保證取物+不得擾鄰　桃市修正自助選物販賣自治條例草案

高雄市第18屆傑出父親選拔名單出爐　15位企業家獲選

台南市學子在世界機器人大賽屢獲佳績　黃偉哲接見表揚

鼓勵青年移居台南呷頭路　勞工局與南科辦「南科追夢-企業招募說明會」

快訊／台南東區富德街店家傳火警　消防人員出水搶救

「阿爸育兒日常攝影展」　台東婦女中心展出

英仙座流星雨音樂會在台東　最美星空東河登場

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

歌迷衝上台遭抬走！劉德華「暫停演出」急關心#星光雲REELS

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

感恩波麗士爸爸辛勞　東勢警分局長感性致贈父親節禮券

中原大學設計學院發揮專業　助力桃園「舊城再生」

桃園「圓夢」捐贈獎助學金30萬　資助15所國小弱勢學童

保證取物+不得擾鄰　桃市修正自助選物販賣自治條例草案

高雄市第18屆傑出父親選拔名單出爐　15位企業家獲選

台南市學子在世界機器人大賽屢獲佳績　黃偉哲接見表揚

鼓勵青年移居台南呷頭路　勞工局與南科辦「南科追夢-企業招募說明會」

快訊／台南東區富德街店家傳火警　消防人員出水搶救

「阿爸育兒日常攝影展」　台東婦女中心展出

英仙座流星雨音樂會在台東　最美星空東河登場

成語蕎遭爆翻臉詩亞首發聲！　26字黑底文曝無奈：荒謬

國台辦設「台獨頑固分子」專欄　民眾黨嚴厲譴責：文攻武嚇破壞兩岸和平

一直打嗝小心！醫：恐和6癌症有關　男肚裡「全都是腫瘤」

球來就打！東森盃兩岸少棒全明星賽「對手變隊友」默契絕佳

星宇航空申請上市　證交所准了

主張修改冒犯君主罪　泰國前進黨遭憲法法庭裁定解散

正德上半年獲利倍增　下半年兩艘新船添獲利

女友放閃遭人身攻擊！王齊麟哭臉嘆「真的沒必要」　千人心疼聲援

新竹驚見山豬逛大街！警遭攻擊左腿縫6針　飼主鐵棒驅趕打死牠

味全龍主力禁賽利空　拿莫．伊漾：想盡辦法發揮

地方熱門新聞

一周開1家！馬祖奶茶慶5門市開幕　厚奶茶買1送1

陳亭妃冒雨偕農水署會勘全力防堵淹水狀況

台南豪大雨市區多處淹水未來幾天午後有下雨機率

台東和池上羚羊合照沒禮物可領

美和科大冠軍飲品「俯視山林」　驚艷味蕾

台南市消防之友會第六辦事處頒救災工作獎勵金

水利署示範有才寮在地滯洪功效

梨山中橫饗堂8/8秋祭　苦無水電可用

快訊／台南東區富德街店家傳火警消防人員搶救

畢業生台南就業中心720個職缺提供現場媒合

「三中」單位合作　推動地熱研究與綠能永續

跟進！到台東池上合照羚羊也有禮

基隆七夕360秒煙火秀　KEELUNG地標點亮浪漫

雲嘉南分署職前訓練班現正報名中

更多熱門

關鍵字：

警分局，父親節，禮券，辛勞，波麗士

讀者迴響

熱門新聞

陳詩媛接機被酸高調！王齊麟17字護愛反擊超Man

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

陳怡叡曾爆熱戀王齊麟！開保時捷新車「多次甜蜜接送」

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

開箱李洋千萬新家　自曝：9成時間與女友在這裡

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

奧運摺疊機「全新未拆」二手拍賣　現賺8萬

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面