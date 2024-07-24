吃紅龍果「滿手紅通通」　農業部圖解4招不沾手撇步

▲農業部粉專圖解吃紅龍果不沾手的4種吃法。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

火龍果是頗受歡迎的熱帶水果，每年6至11月都是產季，其中紅肉種的紅龍果含有豐富的甜菜苷色素，口感細軟多汁，是夏季消暑的聖品，但也有消費者擔心吃了弄得滿手紅通通而卻步，農業部在臉書粉專圖解4招吃紅龍果不沾手撇步，讓民眾優雅品嚐紅龍果。

農業部發文教戰，第一種吃法是「香蕉剝皮法」，把紅龍果的果皮像剝香蕉皮一樣，從上往下剝，用湯匙挖掉中間部分，即可食用；第二種是「脫外套剝皮法」，先將紅龍果去除頭尾，從中輕劃一刀，左右手捏住萼片往兩側拉開，即可食用。

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第三種方法是「剖半直接吃」，直接把紅龍果從中間剖開成兩半，直接用湯匙挖取食用，也是最方便又快速的吃法。最後一種是「剖四份切塊吃」，先平均切成4等份，再用刀子分切塊狀後，就可像食用切片柳丁一樣，手抓著萼片直接食用。

農業部農業知識入口網也提供紅龍果選購與保存方法，購買時可先掂重量，相同大小的果實愈重代表汁愈多、果肉愈緊實飽滿，所以愈重愈好；接著看外型，新鮮紅龍果外皮呈現亮麗的色澤，鱗片不應出現萎黃，觸摸果皮若有皺縮或枯萎情形，表示鮮度不足，還可觸摸果皮鱗片，若硬挺就是新鮮果實。

至於紅龍果的保存方式，以9分熟的紅龍果來說，在室溫下鱗片約3至5日即會開始失水萎凋，超過7至10日常因表皮的皺縮而無商品價值，但若置於5度的冷藏溫度，並做好果品防護，則可貯存約2至3周，不過，冷藏果品一旦回溫之後會急速萎凋，應儘速食用。

吃紅龍果不沾手的4種方法：

1. 香蕉剝皮法：像剝香蕉皮一樣，從紅龍果的上方往下剝皮，用湯匙挖取中間的果肉食用。

2. 脫外套剝皮法：先去除紅龍果的頭尾，從中間輕劃一刀，左右手捏住萼片往兩側拉開，即可取出果肉食用。

3. 剖半直接吃：將紅龍果剖成兩半，用湯匙挖取果肉食用。

4. 剖4份切塊吃：先將紅龍果切成4等份，每份再切成塊狀，像吃切片柳丁一樣，手抓著萼片直接食用。

紅龍果選購建議：

1. 掂重量：相同大小的果實越重表示汁液越多、果肉越緊實。

2. 看外型：新鮮紅龍果外皮色澤亮麗，鱗片應該硬挺不萎黃。

3. 觸摸果皮：若有皺縮或枯萎的情況，表示鮮度不足。