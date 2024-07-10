快訊／台版柬埔寨奪3命！承審法官墜亡60天　藍道捐3棺材判無期

記者黃宥寧／台北報導

還記得嗎？奪3命詐4億「台版柬埔寨」幕後首腦「藍道」杜承哲及水房成員薛隆廷、洪俊杰、王昱傑被依私行拘禁致死等罪羈押至今，原定5月21日宣判，但因受命法官墜樓身亡，合議庭組合生變，再開辯論，杜稱「很後悔從事水房，還捐了3口棺材，希望不要判處無期徒刑」。士林地院今（10）日依妨害自由等罪，判4人無期徒刑，褫奪公權終身。

「台版柬埔寨案」原受命法官5月12日留下文字訊息與妻道別後，從北市民權東路六段的法官宿舍墜樓身亡，原訂5月21日宣判期日，則因合議庭組合生變，改開言詞辯論，過了60天，今做出宣判，4人均判處無期徒刑，褫奪公權終身。

薛隆庭與王昱傑到庭聽判，審判長說明，雖有些被訴內容判無罪，但3條私行拘禁致死罪，判處無期徒刑、褫奪終身，這只是一審判決。王的家人神色凝重坐在旁聽席望著被告席的王，而遭詐騙的2名被害人也到庭聽判，庭後表示很感謝審判長用心，真的非常認真。

國中畢業杜男（28歲）否認私行拘禁致死等重罪，強調不知道囚禁據點有少年共同犯罪；薛除加重強盜、私行拘禁致死以外都認罪，也坦承有招募人加入，洪除加重強盜、非法使人施用3級毒品、組織否認其餘都承認；碩士學歷的王也僅認洗錢等輕罪。

坐在被告席的杜承哲說，已賠償死者黃秀娟家屬150萬，希望可以再和另2位被害家屬談看看，其辯護律師表示，杜母賠完黃家後，財務有困難，財產也被扣押，目前僅能各給死者家屬先分期100、200萬，家屬告代律師說會轉達；薛隆廷、洪俊杰、王昱傑也有意和解，並說會再跟家人討論。

▲杜承哲等4人宣判。（資料圖／記者黃宥寧攝）

審判長問4名被告還有沒想說的？杜說希望不要被判無期徒刑，自己還有其他小條（案子），應該關不完，薛、洪、王也希望能從輕量刑，回歸社會。

杜辯護律師指出，被告有悔意並非怙惡不悛，做詐騙只想求財不想害命，案發後也有做法事、捐棺材；杜向法官說「鬧出人命後想交接給洪俊杰」，審判長蔡守訓怒斥「你是把詐諞集團當事業經營？」並問洪「那你怎麼回杜承哲？」洪說「我缺錢就答應他，讓他把余秉原（幕後大BOSS）聯絡方式給我」。

公訴檢察官指，杜等人不悔改，重起爐灶，不把人當人來看，採「集中營式」管理，以電擊、毛巾塞嘴、餵毒予被害人，釀3人死亡，詐騙的金額層層轉匯隱匿，請求無期徒刑、褫奪公權。

▼台版柬埔寨活人如牲畜堆疊。（資料圖／翻攝自爆料公社）

《東森新媒體ETtoday》先前調查年僅28歲杜承哲曾當過廚師，因緣際會下接觸詐欺，10幾歲從詐騙集團最底層車手做起，靠聰明才智一路晉升到機房人員，發現錢太好賺，最後吸收門徒自立門戶，把詐團弄得像「公司」，成員各層分工明確，期間杜更會不斷檢討要求改善，加上分工清楚、切割完整，他甚至認為檢警抓不到他，可宛如黑手黨老大般，當藏鏡人，一邊數鈔票當五子登科的人生勝利組。

外表斯文的杜，其妻擁有某知名大學學歷、家境小康，前年喜迎新生兒，豈料一邊育兒卻一邊指揮手下狠虐殺人，甚至下令拍影片回報。據了解，杜妻在社群網站將夫、孩子照全刪除，改曬自己爆乳的好身材寫真照，絲毫未受丈夫所犯的人神共憤令人髮指重案影響。