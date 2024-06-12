長年照顧弱勢！葉氏宗親會中壢分會理事長葉朝枝逝世

▲葉朝枝端午午時移樹與志工們大合照。（圖／擷取自葉朝枝臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

事業有成、長年投入弱勢照顧的「更馨事業公司附設更馨日照中心」董事長葉朝枝，於端午節親自率隊完成桃園更馨園區榔榆移植活動後，中午還於臉書發文感謝各方參與，豈料，不久後心肌梗塞逝世，享年63歲。消息傳出，各方友人慨嘆人生無常，不勝唏噓！

葉朝枝的羅姓友人指出，事業有成的葉朝枝，熱心公益、弱勢照顧更長年支持藝文界，為善不落人後。近10年，在子媳接手傳承第三代家族事業後，葉朝枝全心投入更生人照護，於2019年接任更生人保護協會新竹分會主任委員外，對於桃園市的宗親事務一樣竭盡全力，團結葉氏宗親會，出任全台最大宗會親－葉氏宗親會中壢分會理事長。

為發揚台灣本土藝術文化，葉朝枝也默默珍藏了一千多幅的本土油畫藝術家洪正雄油畫。讓洪正雄晚年得以無後顧之憂的專心創作。洪正雄生於1941年。1974年以父親為創作主題拿下第37屆臺陽美展首獎，隔年再獲臺陽美展銀牌獎。苦學有成，考取國立臺灣師範大學，此後洪正雄於龍岡國中任教美術25年，至民國1999年退休後專心創作。

除了對文化藝術投入協助外，葉朝枝關注弱勢族群，長期擔任桃園懷德育幼書院基金會志工。有鑑於更生人出監後，謀職不易，為響應法務部的「更生事業群」構想，助更生人習得一技之長，加速更生人與社會無縫接軌，時任新竹分會主委的葉朝枝也號召親朋好友，出錢出力，集資成立「更馨事業股分有限公司附設更馨日照中心」，著手籌畫位於桃園市桃園區富國路上的「更馨日照中心」之籌設工作，協助法務部落實更生人新生。

葉朝枝於2023年元旦，即已號召有志一同的好友於「更馨日照中心」籌設地，展開植樹3000棵榔榆樹苗，經過一年多，已成苗木的榔榆於10日端午節午時，展開移植後，將大合照po於其個人臉書和line分享好友們，同享這分喜悅。豈料，不久突發心梗，送醫搶救不治，各方好友獲悉萬般不捨。