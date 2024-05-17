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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

演唱會經濟！接招Take That選高雄　林岱樺：新加坡成就足以讓台灣借鏡

▲接招合唱團世界巡迴今年將來到高雄舉 。（圖／翻攝接招合唱團臉書）

▲接招合唱團世界巡迴今年的亞洲之旅，除了會去新加坡，台灣站選擇了高雄 。（圖／翻攝接招合唱團臉書）

記者陳弘修／台北報導

國際巨星泰勒絲（Taylor Swift）的演唱會所到之處，對於刺激該地周邊經濟消費的效應，已是舉目共賭，她今年在東南亞舉辦的演唱會，獨家給了新加坡，同樣掀起其他有意爭取國家的關注。在台灣，以「演唱會經濟」走出一片天的高雄市，昨天也宣布昔日的英國男子天團「Take That（接招合唱團）」世界巡迴演唱會，將於今年11月在高雄登場。

對於新加坡與高雄在「演唱會經濟」的作法與表現受到民眾的歡迎，民進黨立委林岱樺認為，雖然新加坡國土面積較小，但卻擁有非凡的成就和獨特的魅力，在土地面積有限的狀況下，創造經濟奇蹟，展現多元文化融合與高品質生活的獨特魅力，現今的新加坡成就足以引讓高雄市與台灣借鏡參考。

新加坡財政部長黃循財15日宣誓就職，成為第四代新加坡總理。立委林岱樺在臉書發文表示祝賀，並期盼未來新加坡與高雄能有更多國際城市交流，借鏡新加坡經驗，打造高雄成為亞洲重要國際金融中心。

林岱樺表示，她在競選立委時所提的高雄城市改造六段論，包括提供優質的教育給孩子，孩子會成為優秀的人材；人材帶動產業的競爭力；產業創造繁榮的經濟；經濟就是高雄的未來。另一個方向，就是打造高雄海洋運籌中心，整合前瞻基礎建設計畫和國家六大戰略產業，以及總統賴清德提出的國家願景工程，凝結成為高雄下一個階段的城市競爭力核心。她曾率團拜訪過就城市治理面向，當時高雄市正在推動智慧城市、低碳城市的雙軸轉型，與新加坡在智慧城市、智慧運輸、淨零碳排、碳交易平台與SDGs等方面的交流。

林岱樺說，接班李顯龍前總理的新任黃循財總理與過往新加坡政治菁英不同，在國宅長大就讀社區學校的他非常接地氣。隨後赴美留學取得密西根大學經濟學碩士，以及哈佛大學公共管理碩士學位。自1997年起，他在新加坡貿易和工業部，開啟長達27年的公職生涯，曾在教育部、國家發展部、文化社區青年部和財政部等單位歷練，同時憑藉在新冠疫情期間，帶領新加坡抗疫小組的優異表現，在新加坡人民行動黨內部獲得高度肯定。

林岱樺進一步表示，新加坡在文化與歷史上對東方和西方世界有著深厚淵源，前總理李顯龍平衡這些關係且從中另闢蹊徑為新加坡開創扮演外交調解人角色的利基。前總理李顯龍曾提及，迄今還沒有機會和賴清德總統見面，「我們非常歡迎李顯龍資政得空時能來台灣走走，更歡迎他到高雄來訪問」，也預祝新加坡在黃循財總理的帶領下國運昌隆，未來也會努力積極地促進高雄與新加坡的城市交流。

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