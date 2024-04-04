全球未滿30歲億萬富豪「全靠繼承」　她19歲擁350億資產

▲全球最年輕的億萬富豪沃伊特（Livia Voigt）繼承了家族企業3.1%股權，個人資產達11億美元。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

根據《富比世》統計，目前全球億萬富豪的平均年齡為66歲，而30歲以下的億萬富豪共有15位，他們有一個共同點，那就是全是靠著繼承家產累積個人財富的富二代。現在全球最年輕的億萬富豪是來自巴西的沃伊特（Livia Voigt），她繼承了家族企業3.1%股權，個人資產達11億美元（約台幣352億元）。

《富比世》指出，全球富豪榜開始出現世代交替，今年全球最年輕的25名富豪皆在33歲以下，總身價達1110億美元；其中15人年紀不到30歲，而這些不到30歲的年輕富豪都有個共同點，就是他們的財富全來自繼承，剩餘的10名31至33歲富豪中，則有7人是白手起家創業累積財富。

目前全球最年輕的億萬富豪是來自巴西的沃伊特，年僅19歲的她仍是一名大學生，靠著繼承其祖父維爾納里卡多（Werner Ricardo）共同創立的巴西電機製造商「WEG Industries」3.1%股權，累積11億美元的身家。

其他「億萬富二代」包含印度塔塔集團（Tata）新一代繼承人，現年27歲的菲羅茲（Firoz Mistry）和25歲的扎漢（Zahan Mistry）兄弟，他們在父親、祖父去世後繼承了塔塔集團股權，目前各自擁有約49億美元（約台幣1568億元）的身家。

▲義大利奢侈眼鏡品牌Luxottica創辦人德爾維奇歐（左）與28歲長子萊昂納多（右）。（圖／翻攝自IG／leonardo_mdv）



靠著父親去世、繼承財產而名列富豪榜的還有28歲的萊昂納多（Leonardo Maria）、22歲的盧卡（Luca）和19歲的克萊門特（Clemente Del Vecchio），他們的父親、義大利奢侈眼鏡品牌Luxottica創辦人德爾維奇歐（Leonardo Del Vecchio）在2022年去世後，3人各自繼承三分之一股權，約各擁有47億美元（約新台幣1504億元）資產。

隨著戰後嬰兒潮世代逐漸老化，這些出生於1964年以前的富豪們，正準備把大量資產轉移給下一代，未來二十年間，這些富二或富三代子女，有機會繼承高達70兆美元（約台幣2240兆元）的遺產。

▲33歲的相模俊作創立M&A Research Institute躋身富比世億萬富豪榜。（圖／取自M&A Research Institute）



對比之下，在未來的世代中，要從「白手起家」到成為億萬富豪可說是難上加難，今年的年輕富豪榜中，除了31歲的英國休閒運動品牌Gymshark創辦人弗朗西斯（Ben Francis）、33歲的Snapchat執行長伊凡史匹格（Evan Spiegel），還有虛擬實境公司Oculus創辦人拉奇（Palmer Luckey）是白手起家之外，今年的年輕富豪榜中僅有來自日本的相模俊作是白手起家。

現年33歲的相模俊作（Shunsaku Sagami）創立的M&A Research Institute在2022年於東京上市，該公司利用人工智慧來尋找服裝的潛在買家；自上市以來股價飆升800％以上，讓他成功躋身億萬富豪榜。