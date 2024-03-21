日本首次發現「蜱蟲病」人傳人案例　20多歲男醫生遭病患感染

▲日本首次發現SFTS人傳人病例，感染者是一名年輕醫師。（示意圖／pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

日本國立傳染病研究所19日表示，日本國內首次確認出現「SFTS」（發熱伴血小板減少綜合症，又稱蜱蟲病）人傳人的病例，感染者是一名20多歲男醫生，在接觸患者後11天出現發燒症狀，隨後確診是SFTS，所幸症狀已經好轉。

日本國立傳染病研究所指出，去年4月，一名90多歲男性病患因厭食、發燒、行動困難來到院內急診，但在3天後死亡。替病患檢查的20多歲男醫生，在第一次接觸後11天出現發燒症狀，確診SFTS，經檢查，他與患者體內的病毒是同一基因，從而確定是人傳人感染。

日本國立傳染病研究所表示，患者住院期間，醫護人員採取感染控制措施，穿上隔離衣、戴上護目鏡及N95口罩，但在患者確診前的檢查過程中，醫生只戴口罩，並未戴手套。後來，患者過世，醫生戴上手術口罩和手套，拔出留置在患者體內的導管，並縫合傷口，但那裡的血很難止住，醫生也沒有戴護目鏡。

儘管中國、南韓已經有SFTS人傳人的案例，但這是日本的首例。研究所指出，一份有關SFTS報告顯示，接觸遺體的血液有更高的感染風險，因此若手術或屍檢過程中存在血液飛散的可能性，例如止血、侵入性手術等，有必要提醒醫護戴上面罩或護目鏡。

「發熱伴血小板減少綜合症」是一種新興急性傳染病，2009年起在中國大陸流行，起初是一種不明原因的發燒性疾病，後經實驗室檢驗，證實是由布尼亞病毒科（Bunyaviridae）的新病毒「發熱伴血小板減少綜合症病毒」（SFTSV）感染導致，並於2011年首次由中國大陸報導。

SFTS主要是經由蜱蟲叮咬感染，患者發病後第一週多數有發燒、血小板及白血球減少等特徵，也可能有噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、肌肉痛、淋巴腫大等症狀，並有出血傾向；發病後第二週可能導致肝臟、腎臟等多重器官衰竭或瀰漫性血管內凝血異常，第三週多數患者走向復原病程，少數重症患者則可能死亡，致死率約5~15%。

目前除中國大陸外，南韓及日本亦有確定病例，且中國大陸及南韓均曾報導醫護人員於照顧病患時，因未穿著適當防護裝備，接觸急性期或死亡病患之血液或體液而導致感染的事件。此外，從中國大陸、日本、南韓等流行病學資料顯示，罹病者多為從事農作工作或年老族群。

▼SFTS主要是經由蜱蟲叮咬感染。（資料照／疾管署提供）