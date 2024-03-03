要回中國了！福寶最後亮相日　南韓粉絲凌晨3點排隊爆人潮

記者詹雅婷／綜合報導

南韓大貓熊「福寶」（Fu Bao）深受韓國民眾喜愛，擁有「龍仁福氏」、「福公主」等可愛暱稱，不過福寶接下來即將返回中國，3日是牠與一般民眾的最後見面日，眾多粉絲來到愛寶樂園，現場大排長龍，甚至有人凌晨3時30分就來排隊，就為了看看福寶跟牠道別。

▲福寶將於下個月返回中國。（圖／CFP）

▲▼ 大批韓國民眾3日來愛寶樂園看福寶。（圖／CFP）

韓聯社、路透報導，愛寶樂園上午10時開門，但在營業開始之前，大批福寶的粉絲冒著清晨寒冷天氣排隊數小時，就是為了來看看福寶。即便入園之後有進行現場管制，每人觀看時間大約只有5分鐘，但還是吸引眾多民眾前來，甚至有人凌晨3時30分就抵達愛寶樂園排隊，許多人感到依依不捨。

24歲遊客Jo Ah-hyeon透露，她排隊等了4個多小時才看到福寶，「這是最後看到福寶的機會，永遠不會知道之後何時才能再見到福寶，所以我必須過來看看」。31歲遊客Kim Min-ji則說，3年前生病時是福寶助他度過難關，很難過要跟福寶說再見，「希望福寶快樂平安」。

中國國家習近平2016年3月贈送大貓熊「愛寶」、「樂寶」給南韓，旨在鞏固兩國友好關係，而福寶正是牠們在2020年7月20日誕下的孩子，也是第一隻在南韓出生的大貓熊，自從2021年1月4日這天起，福寶已與訪客們度過1154個日子。在最後公開亮相日之後，福寶接下來將接受隔離，並於下個月返回中國四川省。

▼福寶2020年7月20日出生，是愛寶、樂寶的孩子。（圖／CFP）