　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

納瓦尼已死8天！老母親還無法認屍　被威脅：不秘密下葬就動手腳

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

▲納瓦尼逝世至今已過8天，但其家屬依舊被阻止領回其遺體。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的母親柳米拉（Lyudmila Navalnaya）最近指控俄羅斯調查人員對她進行了威脅，並扣留她兒子的遺體，要求當地警方以「虐待屍體」罪對相關人員提出刑事訴訟。

綜合外媒報導，有著「普丁頭號政敵」之稱的納瓦尼，2月16日在北極圈的「極地狼」（Polar Wolf）流放地猝逝。隨後，他年近7旬的母親柳米拉冒著零下30度嚴寒，趕赴當地試圖領回兒子遺體，但柳米拉與律師至今始終沒有見到納瓦尼最後一面。

柳米拉控訴，納瓦尼之死的案件主要調查人員對她進行了威脅，並聲稱要對納瓦尼的遺體採取非法行動，試圖阻止他下葬。此外，她22日也在YouTube發布影片，指控調查人員以「時間對妳不利」、「屍體正在腐爛」等藉口，威脅她為兒子舉行秘密葬禮。

▲▼納瓦尼的母親柳米拉（Lyudmila Navalnaya）在北極圈的IK-3流放地（IK-3 penal colony），並且錄製影片，喊話普丁「立刻把兒子遺體交出來。（圖／路透）

▲在北極流放地苦尋兒子遺體的柳米拉表示自己遭到了俄國當局的威脅。（圖／路透）

起訴書顯示，柳米拉認為相關言論已對她造成無法彌補的道德傷害，讓她在承受喪子之痛時，還被調查人員以絕對侮辱的態度勒索，「與此同時，調查人員還聲稱，如果柳米拉向公眾公開這些事，那她個人也將面臨嚴重後果。」

柳米拉也在起訴書中指出，納瓦尼是一名已受洗的東正教基督徒，還經常參加教會活動。根據東正教的慣例，死者的遺體應在第3日下葬，然而納瓦尼至今已逝世8天，卻依舊不得安息。

納瓦尼生前曾被投毒，如今不明猝逝後屍體又被當局扣押，令納瓦尼的團隊心生不滿，指控納瓦尼的種種經歷都與俄羅斯政府企圖暗殺反對派領袖有關。對此，克里姆林宮在20日發布聲明，駁斥相關指控「毫無根據」。納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）表示，醫療報告將納瓦尼的死因列為「自然死亡」，不過相關說法引起了更多質疑。

ET快訊
綜藝大哥電視台激戰女星！啪啪聲狂響　警衛闖入撞見三腳獸
擴大！　致癌「蘇丹紅」增至3批、下游至少10業者
米可白傳秘戀小2歲男星！　經紀人揭交友狀況：她桃花很旺
台積電熊本廠「蓋在高麗菜田旁」　員工通勤時間驚呆
Makiyo變超瘦！認有新對象　已跟兒子見面
琳妲說溜嘴「林襄加入味全龍」！　畫面急被卡
呼喊女兒「爸爸來了」　9歲妹妹心律出現反應
超車日本人！　最愛來台旅遊排行出爐
國民黨團共識營拍板8召委名單！　馬文君擬接國防

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

造價數億美元！烏軍宣布擊落俄羅斯A-50預警機　1個多月內第2架

廣島原子彈炸過的手錶！時間仍凍結「爆炸那一刻」　98萬拍賣成交

52年來首次登月！美「奧德修斯號」著陸後翻車　公司：還活得好好的

台積電熊本廠下午開幕！　年底量產成為「日本最先進晶圓廠」

東京人氣遊樂園收「恐攻預告」電郵！　警方搜索中

彭博：台積電熊本廠3件事「歐美難複製」　24小時輪班工地如不夜城

台積電進駐熊本！地價飆漲「2萬→20萬」　店家嗨：台灣很多有錢人

納瓦尼已死8天！老母親還無法認屍　被威脅：不秘密下葬就動手腳

俄烏戰爭滿2年　烏克蘭民眾漸疲乏不確定感加深

台積電進駐　熊本唯一百貨公司「新竹米粉」等台灣食材熱賣

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

薛瑞元燒聲！韓國瑜暖提醒　允帶熱茶備詢：立院很溫暖

台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」　倒臥水池內

22年沒人住！　內湖華廈「新案賣到中古」突7.3億淪法拍

造價數億美元！烏軍宣布擊落俄羅斯A-50預警機　1個多月內第2架

廣島原子彈炸過的手錶！時間仍凍結「爆炸那一刻」　98萬拍賣成交

52年來首次登月！美「奧德修斯號」著陸後翻車　公司：還活得好好的

台積電熊本廠下午開幕！　年底量產成為「日本最先進晶圓廠」

東京人氣遊樂園收「恐攻預告」電郵！　警方搜索中

彭博：台積電熊本廠3件事「歐美難複製」　24小時輪班工地如不夜城

台積電進駐熊本！地價飆漲「2萬→20萬」　店家嗨：台灣很多有錢人

納瓦尼已死8天！老母親還無法認屍　被威脅：不秘密下葬就動手腳

俄烏戰爭滿2年　烏克蘭民眾漸疲乏不確定感加深

台積電進駐　熊本唯一百貨公司「新竹米粉」等台灣食材熱賣

辣椒粉含致癌「蘇丹紅」急下架702包蝦味先　香辣豬肉乾金門也有

不識字才沒考駕照！撞3姊弟害重傷　肇事阿伯自責...到處求神祈禱

達比修有今實戰練習談目標 去韓國之前準備好

造價數億美元！烏軍宣布擊落俄羅斯A-50預警機　1個多月內第2架

上完廁所行李全「消失」？　他拿走2物挨罰1萬元

劉致榮熱身賽對大學隊僅投0.2局！留滿壘危機後被換下

汪小菲宣布將再婚　MAKIYO認為會有變數

原本要擺林智平第4棒　古久保看好頂替陳俊秀

影響擴大！致癌「蘇丹紅」辣椒粉增至3批、下游至少10業者

廣島原子彈炸過的手錶！時間仍凍結「爆炸那一刻」　98萬拍賣成交

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

國際熱門新聞

被特斯拉棄單4000顆派　矽谷烘焙店稱損失50萬

H級無罩網美台上熱舞！　她媽媽幫忙拍的

23歲櫻花妹懷孕入住旅館「退房肚子卻消風」

輝達飆逾16%登「美股之最」　道瓊漲456點破39000點大關

台積電進駐　熊本百貨「新竹米粉」熱賣

男罹癌仍要找小三　服抗癌劑配壯陽藥

台積電進駐熊本　地價飆漲「2萬→20萬」

美軍阿帕契直升機「訓練時墜毀」釀2死

俄透過白俄繞過制裁　購買台灣精密儀器造戰車

道瓊、標普續寫新高！　輝達一度破800大關

最夯企業家都來自台灣！美媒：華爾街為他們瘋狂

貨車遭火車衝撞　司機猛踩一腳驚險躲死神

烏俄戰爭2週年　美對俄祭出逾500項新制裁

瑞典出售戰機給匈牙利　可望順利進入北約

更多熱門

相關新聞

俄烏戰爭滿2年　烏民眾漸疲乏不確定感加深

俄烏戰爭滿2年　烏民眾漸疲乏不確定感加深

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭屆滿2週年，烏克蘭這段期間力抗俄國的擴張野心，但隨著戰事延長，烏國民眾也漸感疲乏，對這一切將如何及何時結束的不確定感日益加深。

烏俄戰爭2週年　美對俄祭出逾500項新制裁

烏俄戰爭2週年　美對俄祭出逾500項新制裁

俄透過白俄繞過制裁　購買台灣精密儀器造戰車

俄透過白俄繞過制裁　購買台灣精密儀器造戰車

普丁親駕圖-160M轟炸機　恫嚇意味濃厚

普丁親駕圖-160M轟炸機　恫嚇意味濃厚

女離奇掉到「地下室牆縫」　受困黑暗地牢3天

女離奇掉到「地下室牆縫」　受困黑暗地牢3天

關鍵字：

俄羅斯普丁納瓦尼Alexei Navalny

讀者迴響

熱門新聞

才剛辦婚禮！作家H深夜拋分手宣言

3姊弟遇劫命危！台中監獄最速件核准爸爸探視

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

汪小菲「宣布今年再婚」台網紅女友！

元宵節15禁忌　吃湯圓敲碗會破財

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

第一女優吳夢夢想退休「月收曝光」：入不敷出

陳珮甄爆遭作家H封鎖

涉毒警專女學生被神出　疑是「肩帶滑落妹」

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

Coser文昌廟詛咒考生落榜被炎上　刪文道歉

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

28歲正妹網紅癌逝！最後告誡粉：不要叫外送

服刑父探視「爸爸來了」女兒心律出現反應　

2月底「超強運三星座」熬出頭！

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面