納瓦尼已死8天！老母親還無法認屍　被威脅：不秘密下葬就動手腳

▲納瓦尼逝世至今已過8天，但其家屬依舊被阻止領回其遺體。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的母親柳米拉（Lyudmila Navalnaya）最近指控俄羅斯調查人員對她進行了威脅，並扣留她兒子的遺體，要求當地警方以「虐待屍體」罪對相關人員提出刑事訴訟。

綜合外媒報導，有著「普丁頭號政敵」之稱的納瓦尼，2月16日在北極圈的「極地狼」（Polar Wolf）流放地猝逝。隨後，他年近7旬的母親柳米拉冒著零下30度嚴寒，趕赴當地試圖領回兒子遺體，但柳米拉與律師至今始終沒有見到納瓦尼最後一面。

柳米拉控訴，納瓦尼之死的案件主要調查人員對她進行了威脅，並聲稱要對納瓦尼的遺體採取非法行動，試圖阻止他下葬。此外，她22日也在YouTube發布影片，指控調查人員以「時間對妳不利」、「屍體正在腐爛」等藉口，威脅她為兒子舉行秘密葬禮。

▲在北極流放地苦尋兒子遺體的柳米拉表示自己遭到了俄國當局的威脅。（圖／路透）

起訴書顯示，柳米拉認為相關言論已對她造成無法彌補的道德傷害，讓她在承受喪子之痛時，還被調查人員以絕對侮辱的態度勒索，「與此同時，調查人員還聲稱，如果柳米拉向公眾公開這些事，那她個人也將面臨嚴重後果。」

柳米拉也在起訴書中指出，納瓦尼是一名已受洗的東正教基督徒，還經常參加教會活動。根據東正教的慣例，死者的遺體應在第3日下葬，然而納瓦尼至今已逝世8天，卻依舊不得安息。

納瓦尼生前曾被投毒，如今不明猝逝後屍體又被當局扣押，令納瓦尼的團隊心生不滿，指控納瓦尼的種種經歷都與俄羅斯政府企圖暗殺反對派領袖有關。對此，克里姆林宮在20日發布聲明，駁斥相關指控「毫無根據」。納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）表示，醫療報告將納瓦尼的死因列為「自然死亡」，不過相關說法引起了更多質疑。