NASA徵4志願者「模擬定居火星」1年！　申請條件曝光

▲ NASA微型直升機「機智號」（Ingenuity）在火星執行任務。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布將徵求4名志願者，在模擬的火星環境中居住1年，為2030年的「火星任務」做準備。

根據《衛報》，這是NASA「人員健康與效能探索模擬」計畫（CHAPEA）的一部分，將在德州休士頓的詹森太空中心（JSC）進行，旨在協助開發與評估訪問火星的第一批太空人將使用的系統。

NASA說明，志願者將住在一個1700平方英尺的「火星沙丘Alpha」（Mars Dune Alpha）棲息地，棲息地將模擬火星任務挑戰，「包括資源限制、設備故障、通訊延遲及其他環境壓力因素」，太空人將在3D列印出的火星表面上模擬太空行走、操作機器人、維護棲息地、運動及生長農作物。

NASA會向獲選的志願者提供酬勞，但未透露具體金額。申請者年齡限制為30至55歲，必須是健康、沒有吸菸習慣的美國公民或永久居民，具備工程、數學、生物、物理或電腦科學其中一項大學學位，以及畢業後在這些領域的經驗，或具有1000小時的飛行員經驗，申請截止日為4月2日。

NASA說明，「申請者應對獨特、有報酬的冒險有強烈渴望，且有意願對NASA的工作做出貢獻，為人類的首次火星之旅作準備。」

訓練結束後，4名志願者將於明年初成為第二批進駐該棲息地的人。CHAPEA 1號任務4名成員去年夏天開始為期378天的探險，預定今年8月結束。