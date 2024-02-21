上班上廁所、請病假要罰錢！　大馬知名拉麵店被爆「奇葩」條款

▲一名網友爆料出吉隆坡某知名拉麵店的27條店規，引起熱議。（圖／小紅書）



不少工作都會被要求簽署條款，近日馬來西亞吉隆坡一間知名日式拉麵店被一名網友爆出，該店老闆要求員工須遵守「27條店規」，否則將會被扣50到300令吉（約新台幣320至1970元），沒想到這些條款居然包括請病假、上廁所之外，竟還有人爆出與同事打鬧抱抱被罰款，該篇貼文隨即引起討論。

該名網友在社群平台上傳一張照片，照片中是吉隆坡某知名拉麵店的員工指南，仔細看竟有滿滿令人傻眼的27條規定，其中包括，「請病假罰100令吉」、「忙碌時去廁所罰500令吉」、「客人棄單，負責的員工需平分金額」等。

該篇貼文引起討論後，一名自稱是前員工的男網友更揭露，自己在打工期間和另一名男員工正在玩耍，兩人在小打鬧時抱了一下，沒想到剛好被經理看到，經理真將此事寫到小本子裡，兩人也真的被罰300令吉，害原PO感到非常抱歉。

他質疑，經理以「互相觸碰」罰款，如果這件事真涉及性騷擾，為何不是報警而是選擇對員工罰款，完全凌駕於法律之上，還提醒最先公佈27條店規的網友小心，該店恐有提告打算。

該篇貼文一出，不少網友罵翻這些條款，還有人爆料「有朋友在那裡工作，弄破一個小盆栽也要罰幾百」，不少網友支持員工趕緊提告，並稱這些根本就是「奇葩」條款。

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