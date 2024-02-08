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Team BASlinE衝國際舞台　嘉義囡仔舞出嘉義魂

▲▼Team BASlinE衝國際舞台 嘉義囡仔舞出嘉義魂 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲Team BASlinE衝國際舞台，嘉義囡仔舞出嘉義魂 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

自2015年成立以來，Team BASlinE（舞霸）一直是嘉義街舞文化的驕傲，多元的舞風搭配良好的基礎練習，孕育不少街舞人才。

▲▼Team BASlinE衝國際舞台 嘉義囡仔舞出嘉義魂 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「很想帶嘉義的孩子衝上國際的舞台。」可魯強調在地精神與外國文化的交流碰撞，能夠刺激出不一樣的視野。團長可魯（黃柏盛）過去學生時期就曾立志做嘉義的戰神，在全台各大街舞場合贏得亮眼佳績。現在回鄉經營舞蹈教室，把培育下一代嘉義街舞作為自己的志業。

在過去與舞團VHZ的合作中，分別在BodyRockAsia2023和World of Dance 2023兩大賽事中，Team BASlinE舞霸傲視群雄，分別在馬尼拉和美國洛杉磯獲得第五名和第十一名的優異成績，成為嘉義街舞圈的新亮點。

▲▼Team BASlinE衝國際舞台 嘉義囡仔舞出嘉義魂 。（圖／記者翁伊森翻攝）

進入2023-24賽季，可魯團長將帶領Team BASlinE的精英成員，勇敢地跨足國際舞台。可魯表示：「我們非常榮幸成為亞洲區的代表，即將於2024年2月17日前往菲律賓參加亞洲區決賽，與36支優秀隊伍競逐榮譽，成為唯一代表臺灣的閃亮之星。」

為了順利出國比賽，嘉義地區的企業與地方人士紛紛贊助這場意義非凡的賽事，讓這隻隊伍能無後顧之憂準備。可魯：「這份支持讓我們能夠毫無保留地投入排練，為嘉義、為臺灣爭光。」

▲▼Team BASlinE衝國際舞台 嘉義囡仔舞出嘉義魂 。（圖／記者翁伊森翻攝）

而在舞蹈編排方面，為了更好地迎接這一次的國際挑戰，Team BASlinE舞霸邀請了VHZ舞團的四位資深街舞教練，甚至請到「這就是街舞」的知名參賽者“淋雨”老師，共同打磨出一支三分鐘的精湛賽事作品。團隊共有13名優秀舞者，每一位都展現出獨特的舞藝和團隊合作精神。

這次的作品以『KANO』為主題，旨在展現從無到有的感動和畫面。可魯表示，就像當年KANO挑戰甲子園一樣，Team BASlinE舞霸在這個國際賽事中將帶著KANO精神，發揮各種風格的優秀選手，凝聚全隊的努力與合作，相信將在亞洲區決賽中舞出一片屬於嘉義的光芒！

▲▼Team BASlinE衝國際舞台 嘉義囡仔舞出嘉義魂 。（圖／記者翁伊森翻攝）

Team BASlinE衝國際舞台，讓嘉義孩子為嘉義爭光，非常期待在BodyRockAsia 2024亞洲區決賽中，為臺灣帶來更耀眼的成就。舞出夢想，舞出自我，舞霸Team BASlinE，嘉義之光！

 
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