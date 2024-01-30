「閱讀嚴重政治問題書刊」！　成為中國省市官員近來落馬罪行

▲日前被「雙開」的山西省陽泉市前副市長韓加政。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

中國媒體報導，近來落馬的中國省市地方要員中，被列舉的罪行除了常見的收賄等貪腐行為外，「閱看有嚴重政治問題的書刊」也成為他們被列舉的罪行之一，其中包括境外書刊及電子書刊。

中國青年報報導，上述訊息是根據中共中紀委、中國國家監委官網近日發布的官員被查處訊息而來。

根據報導，29日被開除黨籍和公職的前貴州省貴陽市副市長林剛，除被查出無視「中央八項規定」精神，利用職務上的便利，違規為他人謀取利益並非法收受巨額財物外，且「長期跑官要官」外，還對黨「不忠誠、不老實」，對抗組織審查，「不信馬列信鬼神」，參加迷信活動，「長期閱看有嚴重政治問題的電子書刊」等。

報導指出，在林剛的腐敗問題中，「長期閱看有嚴重政治問題的電子書刊」這點頗為特別。先前也有一些落馬官員存在類似行為，但被紀檢部門明確點出「閱看有問題的電子書刊者」則較為罕見。

這項報導提到，落馬的前貴州省水利投資（集團）有限責任公司副總經理蘇永泓，被列舉的罪名之一就包括「熱衷於閱看有嚴重政治問題的境外書刊」；前中共貴州省政法委副書記劉文新，也被查出「私藏和閱看有嚴重政治問題的書刊」，且在其他方面的腐敗問題也「極其嚴重」。

此外，前貴州省副省長王曉光則被查出「熱衷於閱看有嚴重政治問題的境外書刊」；至於1月間剛被「雙開」（被開除中共黨籍及中國公職）的山西省陽泉市副市長韓加政，也被查出「私藏、閱看有嚴重政治問題的書刊」。