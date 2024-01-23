挑戰騎自行車到印度　2寶爸疑吃下「毒蘑菇」墜崖身亡！

▲英國丹地（Dundee）一名38歲男子史蒂文（Steven Harper）疑似因為誤食毒蘑菇，昏迷摔落懸崖身亡。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國一名38歲2寶爸日前挑戰騎自行車前往印度。沒想到途中煮食野生蘑菇食用時，疑似誤食到毒蘑菇，導致他在騎行過程中昏迷，意外摔落懸崖身亡。

英國丹地（Dundee）一名38歲男子史蒂文（Steven Harper）去年年末挑戰騎自行車前往印度。而他在2023年11月23日行經義大利邊境文堤米利亞（Ventimiglia）時，傳訊息給家人，稱他吃下自己在野外找的蘑菇後，感到非常不適，之後的1個月，就再也沒有任何消息。

後來史蒂文的哥哥戴爾（Dale Harper）因為非常擔心弟弟的情況，便在網路上發布弟弟失蹤的消息。沒想到就在本月，收到義大利相關人士的通知，告知他史蒂文已經離世的消息。

戴爾指出，當他接到史蒂文已經死亡的消息，認為可能是因為誤食到野生蘑菇。而當他抵達義大利後，警方則表示，史蒂文的死因是跌倒導致內出血而死亡，並指出，當時史蒂文被一名工人發現時，摔落至懸崖下，該名工人緊急報警後，警方立刻派出直升機救援，只是最終經過急救後仍回天乏術，不幸身亡。

事後戴爾透露「我們仍在等待毒理學報告，但從我們掌握的證據來看，史蒂文很可能因毒素而感到神智不清，失去平衡後摔落懸崖。」

而史蒂文的母親安琪拉（Angela Bear）也痛心表示「我美麗、富有冒險精神的兒子在這個世界上的旅程已經結束。史蒂文正在過著他最喜歡的生活，他在他邁出的每一步、接觸的每一個生活中都找到了快樂，他熱愛生活，想要激勵他人去看世界。」

延伸閱讀

▸ 年僅35歲…美女媽國中就懷孕 產12胎宣布不生了：百分百肯定

▸ 高雄夫妻欠債帶3幼子走絕路！ 妻為還債轉做八大曾苦嘆「喘不過氣」

▸ 夫妻疑債務帶3幼兒走絕路 知情者還原「2童垂死掙扎」：求生慾望強