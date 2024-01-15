等了9小時！瓜地馬拉新總統凌晨宣誓就職　反對派阻撓狀況不斷

▲阿雷巴洛宣誓就職，但他未來的執政這條路恐怕不好走。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

我友邦瓜地馬拉14日新總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）就職典禮被右翼國會議員阻撓延遲，在等待9個小時之後，終於在當地15日凌晨完成宣誓就職。不過阿雷巴洛未來的執政這條路恐怕不好走。

綜合路透、紐約時報報導，瓜地馬拉右翼主導的國會針對種子黨議員應該被列為正式議員或獨立議員展開數小時辯論，阿雷巴洛的就職典禮被延後。這狀況引發阿雷巴洛支持者的不滿，場外民眾高舉著標語抗議，一度試圖闖越路障，與警方發生衝突。

在國際社會的強烈抗議與示威者的施壓之下，15日午夜過後不久，阿雷巴洛終於完成宣誓，成為瓜地馬拉1980年代重建民主體制以來最進步派的國家元首。

▲阿雷巴洛與副手15日凌晨宣誓就職。（圖／CFP）

去年8月，阿雷巴洛在總統大選獲得壓倒性勝利，主張打擊貪腐的他得到選民廣泛的支持，但卻在當選之後面臨一連串狀況，包括檢方採取行動剝奪阿雷巴洛及其競選夥伴的起訴豁免權、新舊政府交接程序暫停等等。

不過阿雷巴洛上台之後，他的執政這條路恐怕不會非常順遂，因為他還必須面對保守派檢察官、國會議員及其他政治人物的聯盟對抗。