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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌宣布「國會3黨不會過半」　民眾黨會成為超越藍綠最強戰力

▲民眾黨總統大選開票現場，不分區提名人黃國昌致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統大選開票現場，不分區提名人黃國昌致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選大勢底定，截至晚間8點，柯文哲獲得約341萬票。不分區立委候選人黃國昌致詞時說，這場運動雖然沒有達到希望的終點，「接下來的國會，確定3黨不會過半」，他一定會跟其他不分區立委的夥伴們，「跟大家保證，一樣、一定會成為在台灣國會裡面超越藍綠的最強戰力」，一定會為了大家為了台灣、為了共同的下一代，奮戰到底。

黃國昌登台致詞時說，昨天晚上在凱道，因為時間的關係，其實他有很多的話在心裡面想要講，沒有足夠時間講完。他說，這場運動因為有小草們的加入，讓他們有信心這場運動最後一定會成功，「必須要堅持下去，國昌也相信，大家會一起並肩作戰，堅定走下去」。

黃國昌表示，剛剛在上面的辦公室，看到柯主席，「他其實還是大家熟悉的那個人，因為我們剛剛在談話時，有一半以上時間已經在談明天早上7點30分要怎麼繼續工作。這是真的，這是真的」。

黃國昌說，從11月15日他宣布加入這個團隊，真正感受到這個團隊裡的每個成員，是如何兢兢業業在各自工作崗位上，想要實踐大家共同的理想、實現想要改變台灣政治文化的目標。

「我很欣慰也很驕傲，成為這個團隊的一份子。」黃國昌說，從今天晚上開始的每分每秒，沒有灰心的權利，沒有失望的權利，因為大家要一起往前走，「我剛剛在上面，我看著柯主席說，你不准放棄，所有小草們包括國昌，都要求柯文哲堅持下去」。

黃國昌表示，這場運動雖然沒有達到希望的終點，但一個成立不到4年的政黨，沒有錢、沒有資源、沒有媒體，靠著在場每位小草支持，可以在這場大選中威脅到藍綠，拿到將近400萬票，代表這場運動會不斷擴大團隊的陣容，一定會充滿繼續向上的希望，這場運動，為了台灣為了下一代，我們沒有放棄的權利。

「接下來的國會，確定3黨不會過半。」黃國昌說，他一定會跟其他不分區立委的夥伴們，「跟大家保證，一樣、一定會成為在台灣國會裡面超越藍綠的最強戰力」，該追究的責任會持續追、該推動的改革義無反顧，每一張投給他們的選票，每一位走進投票所對台灣民眾黨投下信任票的夥伴們，這個團隊一定會為了大家為了台灣為了我們共同的下一代，奮戰到底。

黃珊珊說，剛剛黃國昌已經說了，現在已經確定國會三黨不過半，「我們會是穩定台灣最穩定的力量」，民眾黨立委在台上的，都會成為立院黨團的一員，不管哪個領域都會奮力合作、分工合作，在各專業上監督，提出最嚴格監督，「我相信，改變台灣的齒輪已經啟動了，我們怎麼樣讓力量不斷延續下去，讓台灣真正改變成真好不好」。

▲民眾黨總統大選開票現場，支持者氣氛低迷。（圖／記者林敬旻攝）

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