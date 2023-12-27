ET民調／二次政見會後　賴蕭配38.1％、侯康配34.8%、柯盈配19.2%

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數17天，《ETtoday民調雲》27日公布最新民調顯示，民進黨「賴蕭配」略增1.9個百分點，以38.1％保持領先，國民黨「侯康配」維持34.8％居次，民眾黨「柯盈配」下滑1.5個百分點至19.2％。值得關注的是，賴蕭配在50至59歲族群支持度較上次調查暴增15.9％。

根據《ETtoday民調雲》調查顯示，賴蕭配支持度38.1％、侯康配34.8％、柯盈配19.2％，第一名的賴蕭配與第二的侯康配差距逐漸拉大，上次調查僅差1.4個百分點，這次差了3.3個百分點。

值得注意的是，本次調查詢問，如果投票日當天民眾發現民進黨的賴蕭配與國民黨的侯康配當選機會都非常高，則賴蕭配支持度轉為38.6%（相較原本支持度，增加0.5個百分點）、侯康配支持度轉為37.8%（增加3個百分點）、柯盈配支持度轉為16.6%（減少2.6個百分點），前兩名賴蕭配與侯康配的支持度差距縮減為0.8個百分點。

▲ET最新民調，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

進一步交叉分析顯示，賴蕭配在南部地區的支持度以49.7％領先其他兩組候選人，在40至49歲族群的支持度也以38.1％居首；侯康配則在北部地區的支持度（38.6％）、東部離島地區（42.5％）以及60歲以上族群（52.7％）具領先優勢；柯盈配在20至29歲（48.2％）、30至39歲（36.9％）年輕選民中取得領先。

值得關注的是，賴蕭配在原先較弱的50至59歲族群中，較上次調查增加15.9個百分點，但政黨傾向方面，卻大幅流失20個百分點的淺綠支持度；侯康配整體民調持平，在各項分析中也未出現明顯落差；柯盈配在泛綠支持度中增加10.6個百分點，卻在未支持任何政黨、其他的支持度中分別掉了5.1個百分點及23.4個百分點。

▲ET最新民調，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

而在看好度方面，有44.6%民眾看好賴蕭配會當選2024總統與副總統，31.3%看好侯康配當選，13.2%看好柯盈配。

但若問及三組候選人中，絕對不會投給哪一組？結果顯示，有40.5%民眾表示不會投給賴蕭配，30.6%絕對不投給侯康配，而絕對不投給柯盈配者則只有16.3%。

此外，針對支持侯康配、柯盈配或未表態者，結果顯示，高達83.3%「非常希望」政黨輪替、6.1%「有點希望」；9.4%為「普通」、0.6%「不太希望」、0.7%「非常不希望」。

此次民調為《ETtoday民調雲》於12月25日至26日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿 20 歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層，回收有效樣本數1,618份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.44%。經費來源是《ETtoday新聞雲》。