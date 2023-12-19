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台中市北屯獅子會拋磚引玉　捐山難器材贈偏鄉搜救隊

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼台中市北屯獅子會捐贈價值10萬元的山難搜救器材到和平區的山難搜救協會，當地資源不足希望能夠拋磚引玉讓更多愛心注入。（圖／記者李陳信得攝）

記者李陳信得／台中報導

送愛心到偏鄉，國際獅子會300C-1區台中北屯獅子會今(19)日前往和平區山難搜救協會捐贈價值十萬元山難搜救器材一批，充實搜救時的效率讓傷害降到最低，也期望藉此拋磚引玉能夠讓更多有愛心人士加入捐贈行列。

國內登山活動非常熱門，假日時期都可見到民眾前往山區登山健行，但稍有不慎時鳩會發生登山意外發生，讓當地搜救人員疲於奔命。台中市和平區內有國內熱門的中級山谷關七雄，假日都可見來至各縣市的山友前往，登山口都停滿車輛，但有民眾疏忽登山時應注意事項或準備，往往就發生迷路受傷事件。台中市山難搜救協會理事長詹東運說，中部山區假日就有許多登山民眾進入，但常因疏忽登山觀念，導致有山友迷途失蹤，都會協助消防人員前往救援，也希望山友登山都能結伴而行互相照應。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

台中北屯獅子會會長謝吉易帶領獅友前往谷關捐贈器材表示，山區人力資源有限後勤支援更少，所以感念搜救人員的辛勞，購買一些服裝器材、背包、無線電器材等捐贈給當地的山難搜救協會，希望能夠利用這些器材能夠更順利將任務達成，也希望用拋磚引玉方式希望更多愛心湧入山區。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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