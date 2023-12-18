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高雄敬老卡、博愛卡擴大使用範圍！明年起可搭捷運、計程車

▲▼高雄敬老卡、博愛卡擴大使用範圍！明年起可搭捷運、計程車。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄敬老卡、博愛卡明年起擴大使用範圍。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今日至鳳山區五甲社會福利服務館參與據點活動，宣布高雄市敬老卡、博愛卡自明年1月起擴大使用範圍，除現行搭乘高雄市公共車船之優惠外，將新增可搭乘捷運及特約計程車，讓長輩、身障朋友外出更方便、安全。

高雄市老人人口已突破52萬人，為照顧長輩，今年除了79歲以下重陽敬老禮金由1,000元調為1,500元外，為鼓勵節能減碳及增進長輩社會參與，年初即研議規劃敬老卡與博愛卡擴充使用範圍。

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敬老卡現行搭乘高雄市公車都不用錢，自明年1月1日起再加碼一年1,200點社福點數（1點1元），於點數內搭乘高雄捷運為免費，點數用畢仍有半價優惠，另外搭乘特約計程車每趟次可扣抵50點（元）。

▲▼高雄敬老卡、博愛卡擴大使用範圍！明年起可搭捷運、計程車。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄敬老卡、博愛卡，明年起可搭捷運、計程車。（圖／記者賴文萱翻攝）

博愛卡則由每月100段次調整為每月900點社福點數，也享有搭乘高雄捷運及特約計程車的優惠。另台鐵部分已積極處理票卡系統容納問題，未來也會開放。 　　

陳其邁說，市府團隊會持續老人福利服務暨設施的佈建，目前高雄市已有123家日照中心，將盡速完成一國中學區一日照中心之目標，並已設置542處C級巷弄長照站及540處社區照顧關懷據點，提供長輩多元健康促進活動，延緩老化。

根據天下雜誌2023永續幸福城市調查，高雄市於社福面向及競爭力總排名皆為六都第一，市府會更努力，讓市民朋友過更好的生活。

▲▼高雄敬老卡、博愛卡擴大使用範圍！明年起可搭捷運、計程車。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市在社福面向排名六都第一。（圖／記者賴文萱翻攝）

社會局說明於今年12月31日之前已持有敬老卡、博愛卡者，於明年1月1日起持卡至社會局或高雄市各區公所「過卡」即可完成社福點數設置，或於1月1日上午6點以後刷卡搭乘高雄市公共車船、捷運與輕軌，亦可完成社福點數設置。但計程車刷卡票機尚無設定社福點數功能，務必於前述地點過卡或刷卡，才能使用社福點數搭乘計程車。

明年1月1日起新申辦之敬老、博愛卡會直接設定社福點數，敬老卡會依申辦時之月份依比率計算第一年的社福點數，第二年起皆為每年1,200點，全年皆可使用，且於年滿65歲（原住民55歲）當月第1個工作日即可申辦敬老卡，不用再等到生日當天。另提醒民眾須為市府特約之計程車隊，採預約才可持卡扣抵計程車資。

已符合申辦資格民眾可持身分證、近一年內2吋照片1張、印章及戶口名簿(55至64歲原住民須附)至高雄市各區公所或社會局申辦敬老卡或博愛卡，初次製卡費用由市政府補助。

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